Завдяки східному сусіду в Україні особливої актуальності з минулого року набули різноманітні зарядні станції. Однак, навіть у мирний час такі станції – досить корисна річ у господарстві, особливо для тих, хто любить вибиратися на природу.

Для розуміння того, яку зарядну станцію вибрати, необхідно враховувати низку умов. Факти Life розкажуть, на що звернути увагу під час вибору зарядної станції.

Що таке зарядна станція

Простими словами, зарядна станція – це потужніший і функціональніший повербанк, який може виступати альтернативним джерелом електроенергії у квартирі. Серед переваг зарядної станції: екологічність, можливість підключати кілька девайсів, портативні розміри.

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Також, якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку, то генератор – не найкращий вибір, тоді як зарядна станція потужністю понад 2000 Вт може його замінити. Більше того, зарядна станція заряджається від розетки або сонячної батареї. Тобто вам не доведеться витрачатися потім ще й на пальне.

Що можна заряджати від зарядної станції

Річ у тім, що можливість заряджати від станції ті чи інші аксесуари залежить від потужності апарату. Тому перед тим, як вирушати в магазин за зарядною станцією, чітко визначте список необхідних девайсів, які доведеться заряджати.

Також до свого списку не забудьте додати стандартні речі, як, наприклад, лампи. Найкраще придбати ЛЕД-лампу з живленням від USB. Її потужність буде мінімальною – від 10 Вт/год. Тобто за невеликої витрати у вас буде потужне джерело світла.

Для людей, які дуже погано розуміються, можна пояснити один момент. Якщо на зарядній станції вказана потужність 600 Вт, це означає, що ви сумарно можете підключити девайсів з такими показниками. Наприклад, заряджає телефон 15 Вт/год, ноутбук ще близько 60 Вт/год, двокамерний холодильник ще 300 Вт/год. Виходить 370 Вт/год. Ці показники можна знайти в інструкції техніки.

Бюджетні варіанти зарядних станцій (від 7 до 40 тис. грн) мають потужність в середньому від 600 до 1500 Вт. Цього цілком вистачить, щоб підключити телефон (близько 15 Вт/год), ноутбук (від 60 Вт/год), холодильник (від 250 Вт/год).

Ви можете нас виправити, мовляв, є й зарядні станції бюджетніші від 4 тис. грн. Проте їх потужність не більше 300 Вт. Плюс вони часто мають обмеження щодо одночасного заряджання девайсів. Вони підійдуть тим, хто хоче підзарядити невеликі апарати, як-от телефон чи ноутбук, а потім не дати розтанути холодильнику (і то невеликому).

Зарядні станції з середньою потужністю, тобто до 2 кВт, вже відкривають чимало можливостей. Тобто ви можете одночасно підключити девайси, потужність яких не перевищує 2000 Вт. А це і телефони, і лампа, і ноутбук, і холодильник, і газовий котел, і мікрохвильова піч.

Загалом, саме зарядні станції до 2 кВт – ідеальний варіант для сім’ї з кількох людей, які мешкають у квартирі. Однак і цінник на такі станції зазвичай вже набагато вищий. Їхня вартість у середньому стартує від 45 тис. грн.

Також є варіант зарядної станції від 5 кВт. Туди вже через перехідник можна спокійно підключати велику побутову техніку: бойлер, морозильну камеру, насоси (у приватних будинках).

Ще один показник, на який варто звернути увагу, – це ємність акумулятора, тобто кількість енергії, яка зберігається в батареї. В Україні на маркетплейсах найчастіше зустрічаються зарядні станції з батареями: