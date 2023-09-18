Благодаря восточному соседу в Украине особую актуальность с прошлого года приобрели разного рода зарядные станции. Однако, даже в мирное время такие станции — довольное полезная вещь в хозяйстве, особенно для тех, кто любит выбираться на природу.

Для понимания того, какую зарядную станцию выбрать, необходимо учитывать целый ряд условий. Факты Life расскажут, на что обратить внимание во время выбора зарядной станции.

Что такое зарядная станция

Простыми словами, зарядная станция — это более мощный и функциональный пауэрбанк, который может выступать альтернативным источником электроэнергии в квартире. Среди преимуществ зарядной станции: экологичность, возможность подключать несколько девайсов, портативные размеры.

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Также, если вы проживаете в многоквартирном доме, то генератор — не лучший выбор, тогда как зарядная станция с мощностью более 2000 Вт может его заменить. Более того, зарядная станция заряжается от розетки или солнечной батареи. То есть вам не придется тратиться потом еще и на топливо.

Что можно заряжать от зарядной станции

Дело в том, что возможность заряжать от станции те или иные девайсы зависит от мощности аппарата. Поэтому перед тем, как отправиться в магазин за зарядной станцией, четко определите список необходимых девайсов, которые придется заряжать.

Также к своему списку не забудьте добавить стандартные вещи, такие как, например, лампы. Лучше всего приобрести ЛЭД-лампу с питанием от USB. Ее мощность будет минимальной — от 10 Вт/ч. То есть при маленьком расходе у вас будет мощный источник света.

Для людей, которые совсем плохо разбираются, объясним один момент. Если на зарядной станции указана мощность 600 Вт, то это значит, что вы суммарно можете подключить девайсов с такими показателями. Например, зарядка телефона 15 Вт/ч, ноутбука еще около 60 Вт/ч, двухкамерный холодильник еще 300 Вт/ч. Получается 370 Вт/ч. Эти показатели можно найти в инструкции вашей техники.

Бюджетные вариант зарядных станций (от 7 до 40 тыс. грн) имеют мощность в среднем от 600 до 1500 Вт. Этого вполне хватит, чтобы подключить телефон (около 15 Вт/ч), ноутбук (от 60 Вт/ч), холодильник (от 250 Вт/ч).

Вы можете нас одернуть, мол, есть и зарядные станции более бюджетные от 4 тыс. грн. Однако их мощность не более 300 Вт. Плюс они часто имеют ограничения относительно одновременной зарядки девайсов. Они подойдут тем, кто хочет подзарядить небольшие аппараты, такие как телефон или ноутбук, а после не дать растаять холодильнику (и то небольшому).

Зарядные станции со средней мощностью, то есть до 2 кВт, уже открывают довольно много возможностей. То есть вы можете одновременно подключить девайсы, мощность которых не превышает 2000 Вт. А это и телефоны, и лампа, и ноутбук, и холодильник, и газовый котел, и микроволновка, и т.д.

В целом, именно зарядные станции до 2 кВт — идеальный вариант для семьи из нескольких человек, проживающих в квартире. Однако и ценник на такие станции обычно уже куда выше. Их стоимость в среднем стартует от 45 тыс. грн.

Также есть вариант зарядных станций от 5 кВт. Туда уже через переходник спокойно можно подключать большую бытовую технику: бойлер, морозильную камеру, насосы (в частных домах).

Еще один показатель, на который стоит обратить внимание, — это емкость аккумулятора, то есть количество энергии, которое хранится в батарее.

В Украине на маркетплейсах чаще всего встречаются зарядные станции с батареями: