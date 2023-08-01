Найрізноманітніші генератори та акумулятори – це хороша можливість зберегти комфорт під час відключень світла. Крім цього, не варто забувати про портативні зарядні станції, які теж допомагають вести робочу, навчальну та розважальну діяльність.

Крім того, станція – надійний помічник для тих, хто живе у квартирах. Адже генератор можна встановлювати тільки на вулиці, а павербанку вистачить тільки для базового підживлення смартфона. Як вибрати зарядну станцію для дому – читайте в матеріалі.

Як вибрати зарядну станцію для дому та що це таке

Зарядні станції часто плутають з генераторами. Але останні генерують електроенергію, а зарядні станції накопичують її в собі, заряджаючись від звичайних розеток, а потім роздають.

Якщо говорити простішою мовою, то станції – це великі павербанки, які можуть працювати так само, як звичайні зовнішні акумулятори.

Однак вони ще мають розетки на 220 В. Тому до них під’єднують ноутбуки, мультиварки, телевізори або електричні зубні щітки.

Як вибрати зарядну станцію для дому або квартири

Передусім вам необхідно визначитися, коли і як ви її будете використовувати. Наприклад, для короткочасного заряджання невеликої кількості приладів або ви хочете забезпечити безперебійне електропостачання під час вимкнень електроенергії. Для кожного такого випадку потрібен різний показник потужності.

За такими критеріями виділяють три типи зарядних станцій:

Малопотужні. Їх використовують для того, щоб заряджати пристрої до 700 Вт (наприклад, кілька смартфонів одночасно). Середньопотужні. Пристрої від 700 Вт до 2 кВт підійдуть для зарядки кондиціонерів, холодильника, насоса, бойлера тощо. Високопотужні. Ці пристрої йдуть до 5 кВт. Таким чином можна приєднувати усю електроніку в домі чи квартирі, а ще такі зарядні станції навіть можна використовувати для заряджання електроавтомобілів.

Крім потужності звертайте увагу й на інші критерії:

Кількість роз’ємів. Якщо ви хочете живити кілька важливих побутових пристроїв під час вимкнення електроенергії, то що більше роз’ємів буде, то краще. Комплектація (адаптери, які є в комплекті). Їх має бути більше, ніж потрібно. Габарити й вага. Легкість та компактність знадобиться в майбутньому, якщо ви захочете піти в похід на природу. Вартість. Обирайте пристрій, з огляду на ринкові ціни.