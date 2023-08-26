Зарядна станція нагадує потужний павербанк. За її допомогою можна заряджати одразу кілька пристроїв – телефон, планшет, ноутбук. Незамінними вони стали восени-взимку, коли українці через обстріли країни-агресора залишилися без світла. Як правильно заряджати зарядну станцію – читайте далі.

Факти ICTV підготували відповіді на найактуальніші запитання щодо часу, особливостей зарядки та найголовніше – на те, як правильно заряджати зарядну станцію, щоб вона прослужила довше.

Зазначимо, що перевага зарядної станції ще й у тому, що вона не тільки подарує додаткові години життя вашим приладам під час вимкнення світла, а й у можливості взяти її з собою до лісу, на риболовлю чи на пікнік. Вона портативна і легка у використанні, і до того ж деякі моделі здатні заряджатися не тільки від розетки, а й від авто і сонячних панелей.

Як правильно заряджати зарядну станцію

Портативні електростанції доволі просто і легко заряджати. На задній частині розміщений вхідний порт, в комплектації йде зарядний пристрій. Це, звісно, спрощує роботу для кожного користувача.

Існує три способи зарядити зарядну станцію:

Спосіб №1 Розетка

Найпростіший, найшвидший і найефективніший спосіб зарядити портативну електростанцію – використовувати звичайну домашню розетку. Для цього під’єднайте зарядну станцію до вхідного порту і підключіть пристрій до розетки. РК-дисплей на передньому екрані показуватиме ємність акумулятора електростанції.

Після того як зарядна станція зарядиться, витягніть її з розетки і користуйтеся нею далі.

Спосіб №2 Прикурювач в автомобілі

Зарядити портативну електростанцію можна і від вмонтованого в автомобіль прикурювача. Для цього вставте прилад у розетку прикурювача, а кабель – у вхідний порт.

Спосіб № 3 Сонячні панелі

Якщо ж немає можливості зарядити прилад за допомогою звичної розетки або прикурювача в машині, то для деяких моделей можна це зробити і від сонячних батарей.

На задній панелі розміщені різні сонячні та автомобільні вхідні порти для зарядки. Вам потрібно лише розмістити сонячну панель безпосередньо під променями, підключити до неї електростанцію і дати їй зарядитися на повну потужність.

Зазначимо, що краще не заряджати електростанцію через подовжувач, оскільки мало хто використовує якісні моделі, а різноманітні китайські можуть легко перегоріти. Тому краще вмикати пристрій безпосередньо в розетку.

До того ж не варто використовувати зарядку не з комплектації. Річ у тім, що блоки живлення від різних брендів і моделей відрізняються своєю потужністю і вольтажем. Тож якщо заряджати станцію надто потужною зарядкою – вона може згоріти, якщо менш сильною – ймовірно, з ладу вийде сам блок живлення або процес зарядки триватиме надто довго.

Не слід залишати станцію підключеною до мережі на ніч, якщо ви не впевнені, що у вашому приладі є функція джерела безперебійного живлення. В іншому разі під час подачі світла, коли відбувається потужний сплеск і стрибок електроенергії, станція може вийти з ладу.

Крім того, не рекомендується залишати зарядну станцію розрядженою в приміщеннях з мінусовою температурою і заряджати, користуватися станцією, коли вона в сумці. Тут потрібна тільки захисна сумка для транспортування.

І пам’ятайте, що не варто підключати до станції прилади більшої потужності, ніж зазначено в характеристиках вашої станції. Дотримання всіх цих правил під час зарядки станції, здатне продовжити її службу.

Чи можна одночасно заряджати і використовувати зарядну станцію

Не всі зарядні станції здатні одночасно заряджати пристрої і поповнювати власну енергію. Тут все індивідуально і залежить від моделі. Тому під час експлуатації зарядної станції радимо ознайомитися з інструкцією або дізнатися безпосередньо у виробника, чи можна одночасно заряджати і використовувати зарядну станцію.

Скільки заряджається зарядна станція

Час повної зарядки залежить від моделі портативної електростанції. Так, є марки, які підтримують швидке заряджання від розетки в 220 В і здатні поповнювати сили трохи більше, ніж за годину. В автомобілі час зарядки від роз’єму 12 В збільшується до 5-6 годин.

Найчастіше, щоб повністю зарядити електростанцію, потрібно близько 6-8 годин.

Залежно від потужності сонячних панелей і ємності акумулятора час зарядки станції становить від 12 до 50 годин.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як обрати портативну зарядну станцію для газового котла в заміський будинок.