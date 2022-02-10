Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. З нагоди свята варто потішити свою другу половинку чимось смачненьким.
Чудовим варіантом буде смачне печиво у формі сердечок. Такий десерт стане відмінним способом висловити свої почуття без слів.
Інгредієнти:
- 220 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 60 г цукрової пудри
- 1/2 ч. л. кориці
- дрібка солі
- 2 жовтки
- 300 г борошна
- 3 ст.л. джему
Приготування:
- Розм’якшене вершкове масло збийте в пишний світлий крем. Додайте цукор і цукрову пудру, збийте. Потім всипте корицю і сіль, ще раз збийте.
- Додайте жовтки і перемішайте.
- Потім всипте борошно і замісіть однорідне тісто.
- Розкачайте тісто між двома листами пергаменту до товщини 4-6 мм і приберіть в холодильник мінімум на годину.
- Потім виріжте печиво у формі сердечок, нанесіть в центр крапельку джему за допомогою кулінарного мішка.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво близько 10 хвилин. Готове печиво остудіть і за бажанням посипте цукровою пудрою.