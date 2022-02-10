10 Лютого 2022, 18:01 Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle

Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. З нагоди свята варто потішити свою другу половинку чимось смачненьким. Чудовим варіантом буде смачне печиво у формі сердечок. Такий десерт стане відмінним способом висловити свої почуття без слів. Інгредієнти: 220 г вершкового масла

100 г цукру

60 г цукрової пудри

1/2 ч. л. кориці

дрібка солі

2 жовтки

300 г борошна

3 ст.л. джему Приготування: Розм’якшене вершкове масло збийте в пишний світлий крем. Додайте цукор і цукрову пудру, збийте. Потім всипте корицю і сіль, ще раз збийте. Додайте жовтки і перемішайте. Потім всипте борошно і замісіть однорідне тісто. Розкачайте тісто між двома листами пергаменту до товщини 4-6 мм і приберіть в холодильник мінімум на годину. Потім виріжте печиво у формі сердечок, нанесіть в центр крапельку джему за допомогою кулінарного мішка. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво близько 10 хвилин. Готове печиво остудіть і за бажанням посипте цукровою пудрою. Читайте також: Млинці-серця чи романтична яєчня: ідеї сніданків на День святого Валентина

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.