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Замість тисячі слів: рецепт смачного печива на День святого Валентина

10 Лютого 2022, 18:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
печенье на День святого Валентина
Джерело: Depositphotos

Традиційно 14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. З нагоди свята варто потішити свою другу половинку чимось смачненьким.

Чудовим варіантом буде смачне печиво у формі сердечок. Такий десерт стане відмінним способом висловити свої почуття без слів.

Інгредієнти:

  • 220 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 60 г цукрової пудри
  • 1/2 ч. л. кориці
  • дрібка солі
  • 2 жовтки
  • 300 г борошна
  • 3 ст.л. джему

Приготування:

  1. Розм’якшене вершкове масло збийте в пишний світлий крем. Додайте цукор і цукрову пудру, збийте. Потім всипте корицю і сіль, ще раз збийте.
  2. Додайте жовтки і перемішайте.
  3. Потім всипте борошно і замісіть однорідне тісто.
  4. Розкачайте тісто між двома листами пергаменту до товщини 4-6 мм і приберіть в холодильник мінімум на годину.
  5. Потім виріжте печиво у формі сердечок, нанесіть в центр крапельку джему за допомогою кулінарного мішка.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво близько 10 хвилин. Готове печиво остудіть і за бажанням посипте цукровою пудрою.
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Теги
День святого Валентина , Кулінарні рецепти , Рецепт
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