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Вместо тысячи слов: рецепт вкусного печенья на День святого Валентина

10 февраля 2022, 18:01
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
печенье на День святого Валентина
Источник: Depositphotos

Традиционно 14 февраля все влюбленные отмечают День святого Валентина. В честь праздника стоит порадовать свою вторую половинку чем-нибудь вкусненьким.

Прекрасным вариантом будет вкусное печенье в форме сердечек. Такой десерт станет отличным способом выразить свои чувства без слов.

Ингредиенты:

  • 220 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 60 г сахарной пудры
  • 1/2 ч. л. корицы
  • щепотка соли
  • 2 желтка
  • 300 г муки
  • 3 ст. л. джема

Приготовление:

  1. Размягченное сливочное масло взбейте в пышный светлый крем. Добавьте сахар и сахарную пудру, взбейте. Затем всыпьте корицу и соль, еще раз взбейте.
  2. Добавьте желтки и перемешайте.
  3. Затем всыпьте муку и замесите однородное тесто.
  4. Раскатайте тесто между двумя листами пергамента до толщины 4-6 мм и уберите в холодильник минимум в час.
  5. Затем вырежьте печенье в форме сердечек, нанесите в центр капельку джема с помощью кулинарного мешка.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье около 10 минут. Готовое печенье остудите и по желанию посыпьте сахарной пудрой.
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Теги
День святого Валентина , Кулінарні рецепти , Рецепт
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