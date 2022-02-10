печенье на День святого Валентина

10 февраля 2022, 18:01 Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle

Традиционно 14 февраля все влюбленные отмечают День святого Валентина. В честь праздника стоит порадовать свою вторую половинку чем-нибудь вкусненьким. Прекрасным вариантом будет вкусное печенье в форме сердечек. Такой десерт станет отличным способом выразить свои чувства без слов. Ингредиенты: 220 г сливочного масла

100 г сахара

60 г сахарной пудры

1/2 ч. л. корицы

щепотка соли

2 желтка

300 г муки

3 ст. л. джема Приготовление: Размягченное сливочное масло взбейте в пышный светлый крем. Добавьте сахар и сахарную пудру, взбейте. Затем всыпьте корицу и соль, еще раз взбейте. Добавьте желтки и перемешайте. Затем всыпьте муку и замесите однородное тесто. Раскатайте тесто между двумя листами пергамента до толщины 4-6 мм и уберите в холодильник минимум в час. Затем вырежьте печенье в форме сердечек, нанесите в центр капельку джема с помощью кулинарного мешка. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье около 10 минут. Готовое печенье остудите и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Читайте также: Блинчики-сердечки или романтическая яичница: идеи завтраков на День святого Валентина

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