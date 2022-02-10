печенье на День святого Валентина

Традиционно 14 февраля все влюбленные отмечают День святого Валентина. В честь праздника стоит порадовать свою вторую половинку чем-нибудь вкусненьким.
Прекрасным вариантом будет вкусное печенье в форме сердечек. Такой десерт станет отличным способом выразить свои чувства без слов.
Ингредиенты:
- 220 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 60 г сахарной пудры
- 1/2 ч. л. корицы
- щепотка соли
- 2 желтка
- 300 г муки
- 3 ст. л. джема
Приготовление:
- Размягченное сливочное масло взбейте в пышный светлый крем. Добавьте сахар и сахарную пудру, взбейте. Затем всыпьте корицу и соль, еще раз взбейте.
- Добавьте желтки и перемешайте.
- Затем всыпьте муку и замесите однородное тесто.
- Раскатайте тесто между двумя листами пергамента до толщины 4-6 мм и уберите в холодильник минимум в час.
- Затем вырежьте печенье в форме сердечек, нанесите в центр капельку джема с помощью кулинарного мешка.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье около 10 минут. Готовое печенье остудите и по желанию посыпьте сахарной пудрой.