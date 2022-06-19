Лето приносит с собой не только долгие и теплые дни, но и множество вкусностей. Пожалуй, не найдется человека, который не любил бы полакомиться свежесобранными фруктами или ягодами в жаркий день.

Несомненно, одним из наших любимых фруктов является черешня. Кроме того, что она имеет приятный сладковатый вкус, также богата полезными веществами.

В черешне много витамина В, хорошо влияющего на наш метаболизм. Она также содержит ретинол и антиоксиданты, которые помогают коже быстрее восстанавливаться и предотвращают появление высыпаний. Не забывайте и о мелатонине, который отвечает за качество сна – он также есть в черешне.

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Несмотря на приятный вкус, лучше не есть больше 100 г черешни в день.

Как приготовить компот из черешни на зиму

Для приготовления нам понадобятся (на три порции для однолитровых банок):

черешня – 250 г

сахар – 90 г

вода – 1 л

Пошаговый рецепт компота из черешни на зиму

Хорошо промойте и почистите черешню, высыпьте ягоды в нужную банку. Не забудьте, что перед консервацией банки следует стерилизовать.

Добавьте к ягодам кипяток и оставьте на 15 мин под крышечкой – черешня должна пустить сок.

Полученный сок вылейте в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте. Варите в течение 3 минут, пока кристаллики сахара не растворятся полностью.

Залейте черешню готовым сиропом.

Плотно закройте банки с готовым компотом. Накройте их полотенцем или пледом и оставьте охлаждаться на 3-5 часов. Затем переместите компот в холодное сухое место до зимы. Готово!