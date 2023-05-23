Вже кілька років поспіль компанія Apple працює з біометричними способами авторизації на своїх гаджетах – відбитками пальців і FaceID.
Якщо через певні причини ви не можете скористатися відбитком чи FaceID, маєте ввести пароль, щоби розблокувати свій смартфон чи ноутбук.
Що робити, якщо забули свій пароль на айфон, і як відновити втрачений код доступу до смартфона, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо забув пароль до iPhone – що робити
Після девʼяти неправильних спроб ввести пароль, на екрані з’явиться попередження щодо вимкнення iPhone. Якщо ви не можете пригадати свій код допуску, варто скористатися комп’ютером, щоб перевести смартфон в режим відновлення.
Цей режим допоможе стерти дані з iPhone, що надасть вам доступ для повторного налаштування телефона.
Після такого очищення вашого iPhone дані та усі налаштування можна відновити з резервної копії. У разі, якщо ви не маєте резервної копії, смартфон можна налаштувати як новий пристрій, а потім завантажити будь-які дані, збережені в iCloud.
Щоб відновити забутий пароль від iPhone:
- Увімкніть ваш компʼютер (Mac або Windows). Зверніть увагу, що такий спосіб відновлення пароля через ПК з Windows підійде лише для версії Windows 10.
- Тепер вимкніть свій смартфон та переведіть його в режим відновлення. Для цього необхідно затиснути бічну кнопку та утримувати її (для iPhone 8, 8 Plus, X і новіших моделей; для iPhone 7 та 7 Plus потрібно затискати кнопку зменшення гучності).
- Затисніть відповідну кнопку та утримуйте її, одночасно підключаючи смартфон до комп’ютера через кабель. Кнопку відпускати не потрібно.
- Продовжуйте утримувати кнопку, доки на iPhone не з’явиться екран режиму відновлення, а потім відпустіть її.
- Тепер на своєму ПК знайдіть iPhone у Finder або в iTunes.
- Коли з’явиться опція Відновити чи Оновити, виберіть Відновити.
- Комп’ютер завантажить програмне забезпечення для iPhone і розпочне процес відновлення.
- Якщо завантаження триває понад 15 хв і пристрій виходить із режиму відновлення, дочекайтеся завершення завантаження, вимкніть iPhone та почніть процес спочатку.
- Якщо все вийшло, дочекайтеся завершення процесу, від’єднайте iPhone від комп’ютера, а потім налаштуйте смартфон заново.