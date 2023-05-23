Вже кілька років поспіль компанія Apple працює з біометричними способами авторизації на своїх гаджетах – відбитками пальців і FaceID.

Якщо через певні причини ви не можете скористатися відбитком чи FaceID, маєте ввести пароль, щоби розблокувати свій смартфон чи ноутбук.

Що робити, якщо забули свій пароль на айфон, і як відновити втрачений код доступу до смартфона, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо забув пароль до iPhone – що робити

Після девʼяти неправильних спроб ввести пароль, на екрані з’явиться попередження щодо вимкнення iPhone. Якщо ви не можете пригадати свій код допуску, варто скористатися комп’ютером, щоб перевести смартфон в режим відновлення.

Цей режим допоможе стерти дані з iPhone, що надасть вам доступ для повторного налаштування телефона.

Після такого очищення вашого iPhone дані та усі налаштування можна відновити з резервної копії. У разі, якщо ви не маєте резервної копії, смартфон можна налаштувати як новий пристрій, а потім завантажити будь-які дані, збережені в iCloud.

Щоб відновити забутий пароль від iPhone:

Увімкніть ваш компʼютер (Mac або Windows). Зверніть увагу, що такий спосіб відновлення пароля через ПК з Windows підійде лише для версії Windows 10. Тепер вимкніть свій смартфон та переведіть його в режим відновлення. Для цього необхідно затиснути бічну кнопку та утримувати її (для iPhone 8, 8 Plus, X і новіших моделей; для iPhone 7 та 7 Plus потрібно затискати кнопку зменшення гучності). Затисніть відповідну кнопку та утримуйте її, одночасно підключаючи смартфон до комп’ютера через кабель. Кнопку відпускати не потрібно. Продовжуйте утримувати кнопку, доки на iPhone не з’явиться екран режиму відновлення, а потім відпустіть її. Тепер на своєму ПК знайдіть iPhone у Finder або в iTunes. Коли з’явиться опція Відновити чи Оновити, виберіть Відновити. Комп’ютер завантажить програмне забезпечення для iPhone і розпочне процес відновлення. Якщо завантаження триває понад 15 хв і пристрій виходить із режиму відновлення, дочекайтеся завершення завантаження, вимкніть iPhone та почніть процес спочатку. Якщо все вийшло, дочекайтеся завершення процесу, від’єднайте iPhone від комп’ютера, а потім налаштуйте смартфон заново.

Якщо відновити пароль не вдалося, радимо звернутися до сервісного центру Apple чи в службу підтримки. Фахівці проконсультують вас і допоможуть вирішити проблему.