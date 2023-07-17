Здавалось, що привітати друзів чи родичів у сториз в Instagram з днем народження просто і не займає багато часу. Проте щойно ви починаєте цим займатись, натикаєтесь на синдром білого листка. Це коли дивишся в екран і нічого зробити не можеш через брак ідей чи, навпаки, їх велику кількість, яку не можеш скомбінувати у щось одне.

Та й будемо відвертими, не всі ми з вами дизайнери чи СММники, тому зробити щось справді естетичне складно через брак навичок у цьому питанні.

Не сумуйте, бо у вас є Факти Life, які розкажуть і покажуть, як привітати друзів та родичів у сториз в Instagram. На крайній випадок дадуть заготовки, щоб вам довелося докласти мінімум сил.

Відео з днем народження в сториз в Instagram

Якщо у вас збережені відео з вашим другом чи родичем, то можна змонтувати короткий ролик до 20-30 секунд.

Для цього не обов’язково бути режмонтом, достатньо завантажити додаток на телефон. Напевно, найпростіші варіанти – це VN Video Editor чи InShot.

У них можна підрізати відео, накладати ефекти, музику, стіки та текст. Усе залежить від вашої фантазії.

Створення картинок для сториз в Instagram

Якщо відео для вас – це вкрай складно, можна створити картинку з привітанням із днем народження, щоб опублікувати в сториз в Instagram. Для цього чудово підійде додаток Canva. До речі, сервіс має і web-версію.

Ось на таку картинку в нас пішло щонайбільше 10 хв. Залишаємо посилання на макет сториз в Instagram.

Проте існує вже безліч макетів, які можна використовувати для себе. Ми вам вже зібрали підбірку. Достатньо звантажити макет і додати ваші фото.

Привітання в сториз в Instagram не для всіх

Якщо ваші стосунки з людиною, яку ви вітаєте з днем народження, близькі і не позбавлені іронії, то є кілька більш жорстких ідей для вас. Зауважте, що якщо вирішите вітати, скажімо, бабусю, то ліпше так не жартувати.

З нотками гумору – як оригінально привітати друзів у сториз в Instagram / 4 зображення

Кілька порад щодо привітань у сториз в Instagram з днем народження

Якщо ви обираєте яскравий дизайн, то дивіться, щоб фото в нього вписувалися, а тексту було мінімум. Але якщо хочете зробити акцент саме на привітанні, то ліпше не обирати складний дизайн, а просто інтегрувати фото або нейтральне тло.

Добираючи фото та відео, зверніть увагу, щоб людина там мала гарний вигляд. Адже не приносять задоволення привітання, коли той, кого вітають, бачить себе в поганому світлі.

Можливо, це буде банально та дико, але перед публікацією перевірте текст з точки зору граматики. Для цього навіть є спеціальні сервіси.