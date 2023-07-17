Казалось, что поздравить друзей или родственников в сториз в Instagram с днем рождения просто и не занимает много времени. Однако как только вы начинаете этим заниматься, натыкаетесь на синдром белого листа. Это когда смотришь в экран и ничего сделать не можешь за неимением идей или, наоборот, при их большом количестве, которое не можешь скомбинировать во что-то одно.

Да и будем откровенны, не все мы с вами дизайнеры и СММщики, поэтому сделать что-то действительно эстетичное сложно из-за отсутствия навыков в этом вопросе.

Не унывайте, потому что у вас есть Факты Life, которые расскажут и покажут, как поздравить друзей и родственников в сториз в Instagram. На крайний случай дадут заготовки, чтобы вам пришолось приложить минимум усилий.

Видео с днем рождения в сториз в Instagram

Если у вас сохранены видео с вашим другом или родственником, можно смонтировать короткий ролик до 20-30 секунд.

Для этого не обязательно быть режмонтом, достаточно загрузить приложение на телефон. Наверное, самые простые варианты — это VN Video Editor или InShot.

В них можно подрезать видео, накладывать эффекты, музыку, стики и текст. Все зависит от вашей фантазии.

Создание картинок для сториз в Instagram

Если видео для вас — это крайне сложно, то можно создать картинку с поздравлением с днем рождения, чтобы опубликовать сториз в Instagram. Для этого отлично подойдет приложение Canva. Кстати, у сервиса есть и web-версия.

Вот на такую картинку у нас ушло не более 10 минут. Оставляем ссылку на макет сториз в Instagram.

Однако существует множество макетов, которые можно использовать для себя. Мы вам уже собрали подборку. Достаточно скачать макет и добавить ваши фото.

Поздравления в сториз в Instagram не для всех

Если ваши отношения с человеком, которого вы поздравляете с днем рождения, близки и не лишены иронии, то есть несколько более жестких идей для вас. Заметьте, что если решите поздравлять, скажем, бабушку, то лучше так не шутить.

С нотками юмора – как оригинально поздравить друзей в сториз в Instagram / 4 images

Несколько советов по поздравлениям в сториз в Instagram с днем рождения

Если вы выбираете яркий дизайн, смотрите, чтобы фото в него вписывались, а текста было минимум. Однако если хотите сделать акцент именно на приветствии, то лучше не выбирать сложный дизайн, а просто интегрировать фото или нейтральный фон.

Подбирая фото и видео, обратите внимание, чтобы человек там выглядел хорошо. Ведь не приносят удовольствия поздравления, когда человек видит себя в плохом свете.

Возможно, это будет банально и дико, но перед публикацией проверьте, что написано с точки зрения грамматики. Уже есть для этого специальные сервисы.