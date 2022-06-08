Молочний коктейль – улюблений десерт багатьох. До того ж його легко готувати, а необхідні продукти є в кожному магазині.

Особливо популярний молочний коктейль у спекотну пору року, оскільки в його основі – морозиво. Також можна додавати будь-які ягоди, фрукти та сиропи, для надання смаку.

Як приготувати молочний коктейль у домашніх умовах – у матеріалі.

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Класичний молочний коктейль

Інгредієнти:

будь-яке морозиво – 8 столових ложок;

молоко – 250 мл;

варення, мед чи сироп – 1-2 чайні ложки за бажанням.

Спосіб приготування:

Змішайте всі інгредієнти разом. Блендером перетворіть морозиво та молоко на однорідну масу. Перелийте у високу склянку. За бажанням прикрасьте збитими вершками, сиропами, печивом, фруктами та ягодами.

Молочний коктейль з малиною та білим шоколадом

Інгредієнти:

малина – 110 г;

цукор – 1 столова ложка;

лимонний сік – 1 чайна ложка;

білий шоколад – 100 г;

молоко – 180 мл;

ванільне морозиво – 8 столових ложок;

збиті вершки для прикраси, за бажанням.

Спосіб приготування:

Відкладіть пару ягід для прикраси, а решту збийте блендером із цукром та лимонним соком. Протріть через сито, щоб позбутися насіння малини. Шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі. Змішайте молоко, морозиво та шоколад. Перелийте у високу склянку та додайте малиновий соус.

Молочний коктейль із печивом

Інгредієнти:

бісквітне, пісочне чи інше печиво – 5-6 штук;

морозиво – 8 столових ложок;

молоко – 240 мл;

збиті вершки, шоколадна крихта та печиво для прикраси.

Спосіб приготування:

Печиво поламайте невеликими шматочками. Збийте в блендері разом із морозивом та молоком. Перелийте у склянку. Прикрасьте вершками, шоколадом та печивом.

Готувати молочний коктейль легко та просто, а головне – швидко. Так що можете сміливо радувати своїх домашніх смачним десертом у різних інтерпретаціях.