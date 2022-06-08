Молочний коктейль – улюблений десерт багатьох. До того ж його легко готувати, а необхідні продукти є в кожному магазині.
Особливо популярний молочний коктейль у спекотну пору року, оскільки в його основі – морозиво. Також можна додавати будь-які ягоди, фрукти та сиропи, для надання смаку.
Як приготувати молочний коктейль у домашніх умовах – у матеріалі.
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Класичний молочний коктейль
Інгредієнти:
- будь-яке морозиво – 8 столових ложок;
- молоко – 250 мл;
- варення, мед чи сироп – 1-2 чайні ложки за бажанням.
Спосіб приготування:
- Змішайте всі інгредієнти разом.
- Блендером перетворіть морозиво та молоко на однорідну масу. Перелийте у високу склянку.
- За бажанням прикрасьте збитими вершками, сиропами, печивом, фруктами та ягодами.
Молочний коктейль з малиною та білим шоколадом
Інгредієнти:
- малина – 110 г;
- цукор – 1 столова ложка;
- лимонний сік – 1 чайна ложка;
- білий шоколад – 100 г;
- молоко – 180 мл;
- ванільне морозиво – 8 столових ложок;
- збиті вершки для прикраси, за бажанням.
Спосіб приготування:
- Відкладіть пару ягід для прикраси, а решту збийте блендером із цукром та лимонним соком. Протріть через сито, щоб позбутися насіння малини.
- Шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі.
- Змішайте молоко, морозиво та шоколад.
- Перелийте у високу склянку та додайте малиновий соус.
Молочний коктейль із печивом
Інгредієнти:
- бісквітне, пісочне чи інше печиво – 5-6 штук;
- морозиво – 8 столових ложок;
- молоко – 240 мл;
- збиті вершки, шоколадна крихта та печиво для прикраси.
Спосіб приготування:
- Печиво поламайте невеликими шматочками. Збийте в блендері разом із морозивом та молоком.
- Перелийте у склянку. Прикрасьте вершками, шоколадом та печивом.
Готувати молочний коктейль легко та просто, а головне – швидко. Так що можете сміливо радувати своїх домашніх смачним десертом у різних інтерпретаціях.