Згущене молоко – улюблений смаколик багатьох, до того ж – універсальний. Його можна додавати до чаю, кави, десертів чи робити торти.
Купити згущене молоко можна не тільки в магазині, але і приготувати самостійно, що гарантує його 100% натуральний склад.
Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах – у матеріалі.
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Інгредієнти:
- молоко – 1 л;
- цукор – 255 грам;
- сода харчова – 1 чайна ложка;
- ванілін – за смаком.
Спосіб приготування:
- Налийте в каструлю з товстим дном молоко – чим вище жирність молока, тим калорійніше вийде згущене молоко. Додайте цукор, соду та ванілін. Розмішайте.
- Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть до кипіння. Цукор повинен розчинитись, а піна заспокоїться. Краще – не відходити від плити.
- Варіть молоко близько 20 хвилин, зрідка помішуючи його. Потім зменште вогонь до мінімального і продовжуйте уварювати молоко протягом години. Перемішуйте весь час.
- Варіть доти, поки молоко не стане темнішим за карамельний колір. На смак – схоже на ірис.
- Вимкніть вогонь та продовжуйте помішувати молоко близько п’яти хвилин. Остудіть, а потім поставте в холодильник. Коли воно стане густішим, перелийте в банки. Згущене молоко готове!
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