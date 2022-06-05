Згущене молоко – улюблений смаколик багатьох, до того ж – універсальний. Його можна додавати до чаю, кави, десертів чи робити торти.

Купити згущене молоко можна не тільки в магазині, але і приготувати самостійно, що гарантує його 100% натуральний склад.

Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах – у матеріалі.

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Інгредієнти:

молоко – 1 л;

цукор – 255 грам;

сода харчова – 1 чайна ложка;

ванілін – за смаком.

Спосіб приготування: