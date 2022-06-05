Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Швидко та смачно! Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах

5 Червня 2022, 17:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Швидко та смачно! Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах

Згущене молоко – улюблений смаколик багатьох, до того ж – універсальний. Його можна додавати до чаю, кави, десертів чи робити торти.

Купити згущене молоко можна не тільки в магазині, але і приготувати самостійно, що гарантує його 100% натуральний склад.

Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах – у матеріалі.

Зараз дивляться

Інгредієнти:

  • молоко – 1 л;
  • цукор – 255 грам;
  • сода харчова – 1 чайна ложка;
  • ванілін – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Налийте в каструлю з товстим дном молоко – чим вище жирність молока, тим калорійніше вийде згущене молоко. Додайте цукор, соду та ванілін. Розмішайте.
  2. Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть до кипіння. Цукор повинен розчинитись, а піна заспокоїться. Краще – не відходити від плити.
  3. Варіть молоко близько 20 хвилин, зрідка помішуючи його. Потім зменште вогонь до мінімального і продовжуйте уварювати молоко протягом години. Перемішуйте весь час.
  4. Варіть доти, поки молоко не стане темнішим за карамельний колір. На смак – схоже на ірис.
  5. Вимкніть вогонь та продовжуйте помішувати молоко близько п’яти хвилин. Остудіть, а потім поставте в холодильник. Коли воно стане густішим, перелийте в банки. Згущене молоко готове!
Читайте також:
как приготовить лимонадЯк зробити лимонад вдома: 5 найкращих рецептів

Теги
Кулінарні рецепти, Солодощі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь