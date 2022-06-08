Молочный коктейль — любимый десерт многих. К тому же, его легко готовить, а необходимые продукты есть в каждом магазине.

Особенно популярен молочный коктейль в жаркое время года, поскольку в его основе — мороженное. Также можно добавлять любые ягоды, фрукты и сиропы, для придания вкуса.

Как приготовить молочный коктейль в домашних условиях — в материале.

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Классический молочный коктейль

Ингредиенты:

любое мороженое — 8 столовых ложек;

молоко — 250 мл;

варенье, мед или сироп — 1-2 чайные ложки по желанию.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты вместе. Блендером превратите мороженое и молоко в однородную массу. Перелейте в высокий стакан. По желанию украсьте взбитыми сливками, сиропами, печеньем, фруктами и ягодами.

Молочный коктейль с малиной и белым шоколадом

Ингредиенты:

малина — 110 грамм;

сахар — 1 столовая ложка;

лимонный сок — 1 чайная ложка;

белый шоколад — 100 грамм;

молоко — 180 мл;

ванильное мороженое – 8 столовых ложек;

взбитые сливки — для украшения, по желанию.

Способ приготовления:

Отложите пару ягод для украшения, а остальные взбейте блендером с сахаром и лимонным соком. Протрите через сито, чтобы избавиться от семян малины. Шоколад растопите в микроволновке. Смешайте молоко, мороженное и шоколад. Перелейте в высокий стакан и добавьте малиновый соус.

Молочный коктейль с печеньем

Ингредиенты:

бисквитное, песочное или любое другое печенье – 5-6 штук;

мороженое – 8 столовых ложек;

молоко – 240 мл;

взбитые сливки, шоколадная крошка и печенье — для украшения.

Способ приготовления:

Печенье поломайте небольшими кусочками. Взбейте в блендере вместе с мороженым и молоком. Перелейте в стакан. Украсьте сливками, шоколадом и печеньем.

Готовить молочный коктейль легко и просто, а главное – быстро. Так что можете смело радовать своих домашних вкусным десертом в разных интерпретациях.