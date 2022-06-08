Молочный коктейль — любимый десерт многих. К тому же, его легко готовить, а необходимые продукты есть в каждом магазине.
Особенно популярен молочный коктейль в жаркое время года, поскольку в его основе — мороженное. Также можно добавлять любые ягоды, фрукты и сиропы, для придания вкуса.
Как приготовить молочный коктейль в домашних условиях — в материале.
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Классический молочный коктейль
Ингредиенты:
- любое мороженое — 8 столовых ложек;
- молоко — 250 мл;
- варенье, мед или сироп — 1-2 чайные ложки по желанию.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты вместе.
- Блендером превратите мороженое и молоко в однородную массу. Перелейте в высокий стакан.
- По желанию украсьте взбитыми сливками, сиропами, печеньем, фруктами и ягодами.
Молочный коктейль с малиной и белым шоколадом
Ингредиенты:
- малина — 110 грамм;
- сахар — 1 столовая ложка;
- лимонный сок — 1 чайная ложка;
- белый шоколад — 100 грамм;
- молоко — 180 мл;
- ванильное мороженое – 8 столовых ложек;
- взбитые сливки — для украшения, по желанию.
Способ приготовления:
- Отложите пару ягод для украшения, а остальные взбейте блендером с сахаром и лимонным соком. Протрите через сито, чтобы избавиться от семян малины.
- Шоколад растопите в микроволновке.
- Смешайте молоко, мороженное и шоколад.
- Перелейте в высокий стакан и добавьте малиновый соус.
Молочный коктейль с печеньем
Ингредиенты:
- бисквитное, песочное или любое другое печенье – 5-6 штук;
- мороженое – 8 столовых ложек;
- молоко – 240 мл;
- взбитые сливки, шоколадная крошка и печенье — для украшения.
Способ приготовления:
- Печенье поломайте небольшими кусочками. Взбейте в блендере вместе с мороженым и молоком.
- Перелейте в стакан. Украсьте сливками, шоколадом и печеньем.
Готовить молочный коктейль легко и просто, а главное – быстро. Так что можете смело радовать своих домашних вкусным десертом в разных интерпретациях.