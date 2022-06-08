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С малиной, печеньем или шоколадом: как приготовить молочный коктейль дома

8 июня 2022, 08:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С малиной, печеньем или шоколадом: как приготовить молочный коктейль дома

Молочный коктейль — любимый десерт многих. К тому же, его легко готовить, а необходимые продукты есть в каждом магазине.

Особенно популярен молочный коктейль в жаркое время года, поскольку в его основе — мороженное. Также можно добавлять любые ягоды, фрукты и сиропы, для придания вкуса.

Как приготовить молочный коктейль в домашних условиях — в материале.

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Классический молочный коктейль

Ингредиенты:

  • любое мороженое — 8 столовых ложек;
  • молоко — 250 мл;
  • варенье, мед или сироп — 1-2 чайные ложки по желанию.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты вместе.
  2. Блендером превратите мороженое и молоко в однородную массу. Перелейте в высокий стакан.
  3. По желанию украсьте взбитыми сливками, сиропами, печеньем, фруктами и ягодами.

Молочный коктейль с малиной и белым шоколадом

Ингредиенты:

  • малина — 110 грамм;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • лимонный сок — 1 чайная ложка;
  • белый шоколад — 100 грамм;
  • молоко — 180 мл;
  • ванильное мороженое – 8 столовых ложек;
  • взбитые сливки — для украшения, по желанию.

Способ приготовления:

  1. Отложите пару ягод для украшения, а остальные взбейте блендером с сахаром и лимонным соком. Протрите через сито, чтобы избавиться от семян малины.
  2. Шоколад растопите в микроволновке.
  3. Смешайте молоко, мороженное и шоколад.
  4. Перелейте в высокий стакан и добавьте малиновый соус.

Молочный коктейль с печеньем

Ингредиенты:

  • бисквитное, песочное или любое другое печенье – 5-6 штук;
  • мороженое – 8 столовых ложек;
  • молоко – 240 мл;
  • взбитые сливки, шоколадная крошка и печенье — для украшения.

Способ приготовления:

  1. Печенье поломайте небольшими кусочками. Взбейте в блендере вместе с мороженым и молоком.
  2. Перелейте в стакан. Украсьте сливками, шоколадом и печеньем.

Готовить молочный коктейль легко и просто, а главное – быстро. Так что можете смело радовать своих домашних вкусным десертом в разных интерпретациях.

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