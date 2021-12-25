Українська шеф-кухар та ведуча шоу МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася рецептом качиної грудки із грушею. Цю традиційну страву часто виставляють на святковий стіл під час Різдва. Це свято заведено відзначати у родинному колі, так що ваші близькі точно оцінять цю вишукану страву.

– Раджу обирати породу качки Мулард – вона як українська, так і французька. Остання, звичайно, дорожча, проте неймовірно смачна, – ділиться своєю порадою Ольга.

Як приготувати грудку качину з грушею – читайте далі в матеріалі.

Інгредієнти:

філе качки;

часник;

груші;

чебрець.

Спосіб приготування:

Добре общипайте шкірку – адже це головна фішка страви, і викидати її на смітник шкода; На шкірці зробіть легкі надрізи – це не задля краси, а витоплювання жиру; Покладіть грудку шкірочкою вниз на теплу сковороду — таким чином, жир танутиме помірно. Якщо кинути на гарячу сковороду – обсмажиться скоринка, але жиру буде важче вийти; Коли жир виділиться, додайте часник та чебрець. Постійно поливайте грудку жиром – ця техніка приготування називається arrosage; Доготуйте філе на сковороді — ні в якому разі не кладіть в духовку. І не завертайте готову качку у фольгу – шкірка з хрусткої перетвориться на мокру; Температура всередині має бути 62-64°С.

– Така страва підходить зі злегка солодкими соусами та гарнірами. Але прошу вас, не переборщіть. І не додавайте додатково цукру, щоб не зробити варення замість соусу, – ділиться секретом Ольга.

Рецепт качиної грудки з грушею досить простий – інгредієнти можна легко знайти практично на кожній кухні. Головне – слідувати порадам.

Раніше МастерШеф Мартиновська вже ділилася рецептом шуби — класичної новорічної страви, яку можна знайти практично на кожному столі. Спосіб приготування шуби від Ольги може здивувати гостей – у ній є ікра та зелена цибуля.