Одне з улюблених занять багатьох дітей — ліплення з солоного тіста. Його можна зробити за лічені хвилини з доступних та недорогих інгредієнтів.
Як зробити солоне тісто і як правильно його сушити — читайте в нашому матеріалі.
Як зробити солоне тісто: інгредієнти
- вода з харчовим барвником — 0,5 скл;
- лимонна кислота — 1 ч. л;
- олія — 1 ст.л;
- сіль дрібна — 2 ч.л;
- борошно — 1 скл.
Спосіб приготування:
- Візьміть велику миску. В неї налийте воду.
- Додайте олію, лимонну кислоту і сіль.
- Поступово додавайте борошно.
- Вимішуйте тісто до стану пружності.
- Після цього поставте його в холодильник.
- Перед роботою дістаньте тісто з камери за 1-2 год.
Як сушити солоне тісто
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- Після того, як ви сформуєте свої вироби, їх потрібно просушити.
- Для цього можна сушити тісто за кімнатної температури в сухому місці. Це займе до 24 годин часу.
- Якщо ви хочете висушити вироби швидше, можна скористатися духовкою. Для цього потрібно помістити тісто на деко, присипане мукою. За температури 150 °С воно буде висихати до 30 хв. При 50 С° — годину.
- Водночас вироби з тіста сушити у мікрохвильовці не можна.
- Щоб солоне тісто довго зберігалося, його поверхню після сушки потрібно обробити безбарвним лаком.