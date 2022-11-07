Одне з улюблених занять багатьох дітей — ліплення з солоного тіста. Його можна зробити за лічені хвилини з доступних та недорогих інгредієнтів.

Як зробити солоне тісто і як правильно його сушити — читайте в нашому матеріалі.

Як зробити солоне тісто: інгредієнти

вода з харчовим барвником — 0,5 скл;

лимонна кислота — 1 ч. л;

олія — 1 ст.л;

сіль дрібна — 2 ч.л;

борошно — 1 скл.

Спосіб приготування:

Візьміть велику миску. В неї налийте воду. Додайте олію, лимонну кислоту і сіль. Поступово додавайте борошно. Вимішуйте тісто до стану пружності. Після цього поставте його в холодильник. Перед роботою дістаньте тісто з камери за 1-2 год.

Як сушити солоне тісто

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Майя Пономарьова (@ma_iia3949)

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