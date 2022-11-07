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Як зробити солоне тісто: покроковий рецепт

7 Листопада 2022, 14:34
Анна Голішевська Редакторка сайту
тісто
Джерело: Instagram

Одне з улюблених занять багатьох дітей — ліплення з солоного тіста. Його можна зробити за лічені хвилини з доступних та недорогих інгредієнтів.

Як зробити солоне тісто і як правильно його сушити — читайте в нашому матеріалі.

Як зробити солоне тісто: інгредієнти 

  • вода з харчовим барвником — 0,5 скл;
  • лимонна кислота — 1 ч. л;
  • олія — 1 ст.л;
  • сіль дрібна — 2 ч.л;
  • борошно — 1 скл.

Спосіб приготування:

  1. Візьміть велику миску. В неї налийте воду.
  2. Додайте олію, лимонну кислоту і сіль.
  3. Поступово додавайте борошно.
  4. Вимішуйте тісто до стану пружності.
  5. Після цього поставте його в холодильник.
  6. Перед роботою дістаньте тісто з камери за 1-2 год.

Як сушити солоне тісто 

 

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Допис, поширений Майя Пономарьова (@ma_iia3949)

Зараз дивляться
  • Після того, як ви сформуєте свої вироби, їх потрібно просушити.
  • Для цього можна сушити тісто за кімнатної температури в сухому місці. Це займе до 24 годин часу.
  • Якщо ви хочете висушити вироби швидше, можна скористатися духовкою. Для цього потрібно помістити тісто на деко, присипане мукою. За температури 150 °С воно буде висихати до 30 хв. При 50 С° — годину.
  • Водночас вироби з тіста сушити у мікрохвильовці не можна.
  • Щоб солоне тісто довго зберігалося, його поверхню після сушки потрібно обробити безбарвним лаком.
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