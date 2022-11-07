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Как сделать соленое тесто: пошаговый рецепт

7 ноября 2022, 14:34
Анна Голишевская Редактор сайта
тісто
Источник: Instagram

Одно из любимых занятий многих детей — лепка из соленого теста.

Его можно сделать в считанные минуты из доступных и недорогих ингредиентов.

Как сделать соленое тесто и как правильно его сушить — читайте в нашем материале.

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Как сделать соленое тесто: ингредиенты

  • вода с пищевым красителем — 0,5 ст;
  • лимонная кислота — 1 ч. л;
  • масло подсолнечное — 1 ст.л;
  • соль мелкая — 2 ч.л;
  • мука — 1 ст.

Способ приготовления:

  1. Возьмите большую миску и налейте в нее воду.
  2. Добавьте растительное масло, лимонную кислоту и соль.
  3. Постепенно добавляйте муку.
  4. Вымешивайте тесто до состояния упругости.
  5. После этого поставьте его в холодильник.
  6. Перед работой достаньте тесто из камеры за 1-2 часа до лепки.

Как сушить соленое тесто

 

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Допис, поширений Майя Пономарьова (@ma_iia3949)

  • После того как вы сформируете свои изделия, их нужно просушить.
  • Для этого можно сушить тесто при комнатной температуре в сухом месте. Это займет до 24 часов.
  • Если вы хотите высушить изделия быстрее, можно воспользоваться духовкой. Для этого нужно поместить тесто на противень, присыпанный мукой. При температуре 150 С° оно будет высыхать до 30 мин. При 50 С° — час.
  • При этом изделия из теста сушить в микроволновке нельзя.
  • Чтобы соленое тесто долго сохранялось, его поверхность после сушки нужно обработать бесцветным лаком.
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