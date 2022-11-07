Одно из любимых занятий многих детей — лепка из соленого теста.
Его можно сделать в считанные минуты из доступных и недорогих ингредиентов.
Как сделать соленое тесто и как правильно его сушить — читайте в нашем материале.
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Как сделать соленое тесто: ингредиенты
- вода с пищевым красителем — 0,5 ст;
- лимонная кислота — 1 ч. л;
- масло подсолнечное — 1 ст.л;
- соль мелкая — 2 ч.л;
- мука — 1 ст.
Способ приготовления:
- Возьмите большую миску и налейте в нее воду.
- Добавьте растительное масло, лимонную кислоту и соль.
- Постепенно добавляйте муку.
- Вымешивайте тесто до состояния упругости.
- После этого поставьте его в холодильник.
- Перед работой достаньте тесто из камеры за 1-2 часа до лепки.
Как сушить соленое тесто
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- После того как вы сформируете свои изделия, их нужно просушить.
- Для этого можно сушить тесто при комнатной температуре в сухом месте. Это займет до 24 часов.
- Если вы хотите высушить изделия быстрее, можно воспользоваться духовкой. Для этого нужно поместить тесто на противень, присыпанный мукой. При температуре 150 С° оно будет высыхать до 30 мин. При 50 С° — час.
- При этом изделия из теста сушить в микроволновке нельзя.
- Чтобы соленое тесто долго сохранялось, его поверхность после сушки нужно обработать бесцветным лаком.