Одно из любимых занятий многих детей — лепка из соленого теста.

Его можно сделать в считанные минуты из доступных и недорогих ингредиентов.

Как сделать соленое тесто и как правильно его сушить — читайте в нашем материале.

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Как сделать соленое тесто: ингредиенты

вода с пищевым красителем — 0,5 ст;

лимонная кислота — 1 ч. л;

масло подсолнечное — 1 ст.л;

соль мелкая — 2 ч.л;

мука — 1 ст.

Способ приготовления:

Возьмите большую миску и налейте в нее воду. Добавьте растительное масло, лимонную кислоту и соль. Постепенно добавляйте муку. Вымешивайте тесто до состояния упругости. После этого поставьте его в холодильник. Перед работой достаньте тесто из камеры за 1-2 часа до лепки.

Как сушить соленое тесто

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Майя Пономарьова (@ma_iia3949)