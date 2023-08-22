Сьогодні на полицях магазинів можна побачити десятки різних видів мила. Усі вони відрізняються формою, ароматом, кольором та текстурою, тому кожен знайде товар на свій смак.

Проте якщо вам хочеться користуватись оригінальним та натуральним милом, його варто виготовити самостійно. Як зробити мило в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться для виготовлення мила

Звичайне дитяче мило, мильна основа або обмилки від мила. Будь-яка ефірна олія – на ваш смак. Рослинна олія (тверда чи рідка) – на ваш смак. Окріп. Форма для мила на ваш вибір. Миска. Кухонні ваги або мірний стакан. Дерев’яна ложка. Терка знадобиться, якщо ви використовуєте дитяче мило, а не мильну основу.

Також можна додати скрабуючі часточки (мелену каву або подрібнені виноградні чи абрикосові кісточки), натуральні барвники, молоко, рідкий шоколад тощо. Ці наповнювачі зроблять ваше мило унікальним!

Як зробити мило – покрокова інструкція

Якщо ви початківець у миловарінні, радимо взяти на основу звичайне дитяче мило. Вам буде легше приготувати з нього унікальний шматочок мила.

Спершу потрібно підготувати усі інгредієнти. Потім магазинний брусок дитячого мила потрібно натерти на маленькій тертці, перекласти отриману стружку в тарілку та поставити на водяну баню.

На цьому етапі можна додавати рослинну олію (якщо використовуєте тверду, спершу розтопіть її, а потім додавайте до мила), трав’яні відвари, молоко чи воду в пропорції 100 г рідини на 100 г олії.

Коли маса почне тягнутися та стане однорідною, зніміть тарілку з водяної бані та додайте до майбутнього мила барвники, ефірні олії та інші наповнювачі. Ретельно перемішайте.

Коли мильна маса стане однорідною, розлийте її у форми та залиште на кілька днів до повного застигання.