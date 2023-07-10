Фото на документи можна робити вдома. Однак для цього потрібно використовувати цифровий фотоапарат або смартфон з хорошою камерою. Крім цього, в кімнаті має бути рівне освітлення.
Селфі-фото, при цьому, не підходять. Ліпше знайдіть людину, яка вас нормально сфотографує, або використовуйте штатив. Про інші вимоги до фотографій на документи – читайте в матеріалі.
Як зробити фото на документи в домашніх умовах: основні аспекти, на які варто звертати увагу
- Фон має бути простим, білим. На задньому плані нічого не має бути. Потрібно зробити фото таким чином, щоб не було видно тіней на обличчі та ділянках тіла.
- Одяг. Ліпше всього одягати сорочку, простий однотонний одяг без окулярів.
- Обличчя має бути повністю видно. Не дозволяйте волоссю закривати очі. Також заборонені капелюхи та кепки, окрім релігійних головних уборів.
- Дивіться прямо на камеру. Голова не повинна нахилятися або повертатися.
- Плечі повинні бути видимими, а навколо голови має бути достатньо місця для обрізання фотографії.
- Камера повинна бути на тій же висоті, що і голова. Вираз обличчя, при цьому, повинен бути нейтральним, без видимої посмішки, сміху.
- Звертайте увагу на деталі. Ліпше не одягати прикраси, особливо масивні.
- Макіяж. Він має бути неяскравим, натуральним.
За допомогою яких програм можна зробити потрібний формат та обрізати фото
Розміри у цій справі різняться з огляду на тип документа. Наприклад, для паспортів обирають формат 35 x 45 мм. Фотографія повинна друкуватися на глянцевому папері, в кольоровому варіанті. Крім цього, є спеціальні програми для форматування фото на паспорт. Популярністю користуються: XnConvert, Adobe Photoshop.