Фото на документи можна робити вдома. Однак для цього потрібно використовувати цифровий фотоапарат або смартфон з хорошою камерою. Крім цього, в кімнаті має бути рівне освітлення.

Селфі-фото, при цьому, не підходять. Ліпше знайдіть людину, яка вас нормально сфотографує, або використовуйте штатив. Про інші вимоги до фотографій на документи – читайте в матеріалі.

Як зробити фото на документи в домашніх умовах: основні аспекти, на які варто звертати увагу

Фон має бути простим, білим. На задньому плані нічого не має бути. Потрібно зробити фото таким чином, щоб не було видно тіней на обличчі та ділянках тіла. Одяг. Ліпше всього одягати сорочку, простий однотонний одяг без окулярів. Обличчя має бути повністю видно. Не дозволяйте волоссю закривати очі. Також заборонені капелюхи та кепки, окрім релігійних головних уборів. Дивіться прямо на камеру. Голова не повинна нахилятися або повертатися. Плечі повинні бути видимими, а навколо голови має бути достатньо місця для обрізання фотографії. Камера повинна бути на тій же висоті, що і голова. Вираз обличчя, при цьому, повинен бути нейтральним, без видимої посмішки, сміху. Звертайте увагу на деталі. Ліпше не одягати прикраси, особливо масивні. Макіяж. Він має бути неяскравим, натуральним.

За допомогою яких програм можна зробити потрібний формат та обрізати фото

Розміри у цій справі різняться з огляду на тип документа. Наприклад, для паспортів обирають формат 35 x 45 мм. Фотографія повинна друкуватися на глянцевому папері, в кольоровому варіанті. Крім цього, є спеціальні програми для форматування фото на паспорт. Популярністю користуються: XnConvert, Adobe Photoshop.