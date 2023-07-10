Фото на документы можно делать дома. Однако для этого необходимо использовать цифровой фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой. Кроме этого, в комнате должно быть ровное освещение.
Селфи-фото, к тому же, не подходят. Лучше найдите человека, который вас нормально сфотографирует, или используйте штатив. О других требованиях к фотографиям на документы – читайте в материале.
Как сделать фото на документы в домашних условиях: основные аспекты, на которые следует обращать внимание
- Фон должен быть обычным, белым. На заднем плане ничего не должно быть. Нужно сделать фото таким способом, чтобы не было видно теней на лице и участках тела.
- Одежда. Лучше всего одевать рубашку, простую однотонную одежду без очков.
- Лицо должно быть полностью видно. Не разрешайте волосам закрывать глаза. Также запрещены шляпы и кепки, кроме религиозных головных уборов.
- Смотрите прямо в камеру. Голова не должна наклоняться или поворачиваться.
- Плечи должны быть видимыми, а вокруг головы должно быть достаточно места для обрезки фотографии.
- Камера должна быть на той же высоте, что и голова. Выражение лица, при этом, должно быть нейтральным, без видимой улыбки, смеха.
- Обратите внимание на детали. Лучше не одевать украшения, особенно массивные.
- Макияж. Он должен быть неярким, натуральным.
С помощью каких программ можно сделать нужный формат и обрезать фото
Размеры в этом деле разнятся в зависимости от типа документа. К примеру, для паспортов выбирают формат 35 x 45 мм. Фотография должна печататься на глянцевой бумаге, в цветном варианте. Кроме того, есть специальные программы для форматирования фото на паспорт. Популярностью пользуются: XnConvert, Adobe Photoshop.