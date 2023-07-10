Фото на документы можно делать дома. Однако для этого необходимо использовать цифровой фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой. Кроме этого, в комнате должно быть ровное освещение.

Селфи-фото, к тому же, не подходят. Лучше найдите человека, который вас нормально сфотографирует, или используйте штатив. О других требованиях к фотографиям на документы – читайте в материале.

Как сделать фото на документы в домашних условиях: основные аспекты, на которые следует обращать внимание

Фон должен быть обычным, белым. На заднем плане ничего не должно быть. Нужно сделать фото таким способом, чтобы не было видно теней на лице и участках тела. Одежда. Лучше всего одевать рубашку, простую однотонную одежду без очков. Лицо должно быть полностью видно. Не разрешайте волосам закрывать глаза. Также запрещены шляпы и кепки, кроме религиозных головных уборов. Смотрите прямо в камеру. Голова не должна наклоняться или поворачиваться. Плечи должны быть видимыми, а вокруг головы должно быть достаточно места для обрезки фотографии. Камера должна быть на той же высоте, что и голова. Выражение лица, при этом, должно быть нейтральным, без видимой улыбки, смеха. Обратите внимание на детали. Лучше не одевать украшения, особенно массивные. Макияж. Он должен быть неярким, натуральным.

С помощью каких программ можно сделать нужный формат и обрезать фото

Размеры в этом деле разнятся в зависимости от типа документа. К примеру, для паспортов выбирают формат 35 x 45 мм. Фотография должна печататься на глянцевой бумаге, в цветном варианте. Кроме того, есть специальные программы для форматирования фото на паспорт. Популярностью пользуются: XnConvert, Adobe Photoshop.