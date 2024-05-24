Telegram – це популярний месенджер, який дає змогу не тільки спілкуватися з друзями та близькими, а й створювати канали, групи, ботів, а також використовувати його для роботи.

Telegram позиціонує себе як один із найзахищеніших месенджерів. Він використовує наскрізне шифрування, секретні чати і повідомлення, що самознищуються. Це не просто месенджер для спілкування. Він пропонує безліч інших функцій.

Канали в месенджері дозволяють транслювати інформацію великій аудиторії, чати підходять для спілкування з групами людей. Telegram має велику бібліотеку ботів, які можуть виконувати різні завдання: від ігор до замовлення таксі.

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Як зробити другий акаунт у Telegram на інший номер

Для створення другого акаунта Telegram вам знадобиться другий номер телефону. Ви можете використати для цього свій старий номер, номер друга або родича або придбати нову SIM-карту.

Як зробити другий акаунт у Telegram на Android:

Для початку відкрийте додаток Telegram на вашому пристрої.

Потім натисніть на іконку з трьома смужками в лівому верхньому кутку, щоб відкрити бічне меню.

Після цього внизу меню ви побачите стрілку поруч із вашим ім’ям і фотографією профілю.

Натисніть на неї. Виберіть опцію Додати акаунт і введіть номер телефону для нового акаунта.

Натисніть Продовжити. Після цього ви отримаєте СМС із кодом підтвердження.

Введіть цей код у відповідне поле та натисніть Продовжити.

Завершіть реєстрацію, вказавши ім’я та фотографію профілю для вашого нового акаунта.

Як зробити другий акаунт у Telegram на iPhone:

Для початку запустіть додаток Telegram на вашому пристрої. Потім перейдіть у розділ Налаштування.

Угорі екрана ви побачите своє ім’я і фото профілю – натисніть на них.

Виберіть пункт Додати акаунт зі списку опцій.

Введіть номер нового акаунта і натисніть Продовжити. Код підтвердження буде надіслано вам у СМС.

Після отримання коду введіть його в спеціальне поле і натисніть кнопку Продовжити, щоб завершити реєстрацію.

Потім закінчіть реєстрацію, вказавши ім’я і завантаживши фото для вашого нового акаунта.

Чи можна створити другий акаунт у Telegram на один номер

Ні, офіційно створити два акаунти Telegram на один номер телефону не можна. Telegram прив’язує кожен акаунт до унікального номера телефону. Це зроблено для безпеки та конфіденційності користувачів.

Як створити другий акаунт у Telegram без додаткового номера

Віртуальний номер – це номер телефону, який не прив’язаний до реальної SIM-карти. Ви можете купити віртуальний номер у різних сервісів або вибрати зі списку безкоштовних варіантів. Така можливість теж є.

Telegram офіційно не забороняє використання віртуальних номерів, але вони можуть бути заблоковані. Це можливо у разі виявлення підозрілої активності, якщо протягом короткого періоду часу людина створила на одному пристрої велику кількість акаунтів. Для безпеки та конфіденційності потрібно використовувати справжні, чинні номери.

Як створити другий акаунт у Telegram на один номер

Цього зробити не можна, але можна скористатися десктопною версією, призначеною для комп’ютерів і ноутбуків. Так можна одночасно спілкуватися в Telegram, використовуючи телефон і стаціонарний комп’ютер.

Як встановити Telegram на ПК:

Перейдіть на офіційний сайт Telegram і виберіть версію для Windows. Збережіть файл на свій комп’ютер.

Знайдіть завантажений файл (зазвичай він у папці Завантаження) і запустіть його подвійним клацанням миші.

Виберіть мову встановлення. Прийміть умови користувацької угоди.

Виберіть папку, куди буде встановлено програму (за замовчуванням пропонується папка C:\Program Files (x86)\Telegram).

Натисніть кнопку Далі. Виберіть додаткові компоненти (за бажанням) і натисніть кнопку Встановити. Telegram буде встановлено на ваш комп’ютер.

Знайдіть іконку Telegram у меню Пуск і запустіть додаток.

Введіть свій номер телефону. Вам буде надіслано СМС з кодом активації. Введіть його у відповідне поле в додатку.

Telegram Desktop має безліч функцій, недоступних у мобільному застосунку, наприклад, розширені можливості пошуку, створення папок для чатів і використання гарячих клавіш.