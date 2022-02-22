Тушковане м’ясо часто очолює список їжі, яку радять скласти до тривожної валізи. Зараз ці консерви легко знайти на полицях магазинів – тушонка є на будь-який смак і гаманець.

Що приховують магазинні консерви та як приготувати тушонку в домашніх умовах, дізналися Вікна-Новини.

У середньому пів кіло тушкованого м’яса в банці коштує близько 70 грн. Найнижча ціна – 40 грн, а от найвища може бути і 140 грн. Технологи радять обирати за ціною та логікою. Важливо, аби консерва була виготовлена за ДСТУ – тоді в банці буде лише м’ясо, сіль і спеції.

– Бувають такі випадки, коли консерва коштує дешевше, ніж теоретично те м’ясо, яке використали для її виробництва. Тоді ми розуміємо, що замість м’яса використали вторсировину. Там хрящі, шкіра та сухожилля, і додані якісь утримуючі, – пояснює харчова технологиня Олена Сидоренко.

Аби не купувати магазинне тушковане м’ясо на власний ризик, ліпше приготувати його власноруч.

Як зробити тушонку зі свинини в домашніх умовах – простий рецепт

Беремо гарне м’ясо – без жилок і хрящиків, це шматок стегна. Можна готувати і з більш жирної частини чи з ошийка.

Кіло свинини ріжемо великими шматками, додаємо столову ложку солі. Перемішуємо. На дно банки кладемо лавровий листок, перець і зерно гірчиці. М’ясо накладаємо не до кінця. Закручуємо, ставимо каструлю з водою на максимальний вогонь.

– У каструлю кладемо обов’язково ганчірку, щоб банки не цокалися по дну. Ставимо банки та заливаємо водою, ось так по плечики. Закриваємо кришкою і чекаємо, поки закипить.

Коли вода закипає, зменшуємо вогонь і лишаємо на 4 години тушкуватися за температури до 90 градусів, вода не має кипіти.