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Як засолити оселедець вдома: два простих рецепти

8 Січня 2022, 08:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
селедка

Оселедець є невід’ємною частиною української кухні, тому без нього не обходиться жоден святковий стіл.

Крім цього, він може стати гарним доповненням до різноманітних страв у повсякденному меню. Нині у магазинах є великий вибір засолених оселедців, проте апетитну рибку можна засолити і в домашніх умовах.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів два способи засолювання оселедця.

Сухе засолення

Для цього вам знадобиться:

  • розморожена тушка оселедця,
  • 2 ст. л. великої морської солі,
  • 1 ст. л. цукру.

Змішайте сіль та цукор разом і рівномірно натріть всю поверхню риби. Викладіть рибу в лоток або харчову плівку, рівномірно розподіліть залишки суміші солі та цукру та відправте в холодильник на три дні. Після цього обробіть оселедець як завжди і вимочіть у воді чи молоці.

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Засолювання в маринаді

За словами Клопотенка, це найпростіший і найшвидший спосіб домашнього засолювання оселедця. Вам знадобиться:

  • 500 мл кип’яченої води,
  • 2 ст. л. солі,
  • 1 ст. л. солі,
  • 5 горошин чорного перцю,
  • лавровий лист,
  • 4 ст. л. столового оцту.

Змішайте всі інгредієнти в невеликій каструльці та нагрійте, щоб сіль та цукор розчинилися. Охолодіть маринад до кімнатної температури. Потім розморожений оселедець покладіть у харчовий лоток і залийте маринадом.

Поставте в холодильник на одну добу. Якщо вам потрібно засолити відразу багато оселедця та потрібно більше маринаду, пропорційно збільште кількість води, солі, цукру та оцту.

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