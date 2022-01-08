Оселедець є невід’ємною частиною української кухні, тому без нього не обходиться жоден святковий стіл.

Крім цього, він може стати гарним доповненням до різноманітних страв у повсякденному меню. Нині у магазинах є великий вибір засолених оселедців, проте апетитну рибку можна засолити і в домашніх умовах.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів два способи засолювання оселедця.

Сухе засолення

Для цього вам знадобиться:

розморожена тушка оселедця,

2 ст. л. великої морської солі,

1 ст. л. цукру.

Змішайте сіль та цукор разом і рівномірно натріть всю поверхню риби. Викладіть рибу в лоток або харчову плівку, рівномірно розподіліть залишки суміші солі та цукру та відправте в холодильник на три дні. Після цього обробіть оселедець як завжди і вимочіть у воді чи молоці.

Засолювання в маринаді

За словами Клопотенка, це найпростіший і найшвидший спосіб домашнього засолювання оселедця. Вам знадобиться:

500 мл кип’яченої води,

2 ст. л. солі,

1 ст. л. солі,

5 горошин чорного перцю,

лавровий лист,

4 ст. л. столового оцту.

Змішайте всі інгредієнти в невеликій каструльці та нагрійте, щоб сіль та цукор розчинилися. Охолодіть маринад до кімнатної температури. Потім розморожений оселедець покладіть у харчовий лоток і залийте маринадом.

Поставте в холодильник на одну добу. Якщо вам потрібно засолити відразу багато оселедця та потрібно більше маринаду, пропорційно збільште кількість води, солі, цукру та оцту.