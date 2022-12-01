У мережі продовжують популяризувати лайфхаки про заряджання мобільних телефонів без світла та повербанку. Смартфон можна зарядити від автомобільного акумулятора, генератора, ноутбука чи звичайних батарейок.

Як зарядити смартфон від батарейок – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Що знадобиться

Щоб зарядити свій телефон від батарейок, знадобиться:

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одна батарейка – формату АА, важливо, щоб вона не перевищувала напругу 5,5V;

стабілізатор напруги (плата);

два звичайних дроти;

телефон та кабель зарядки до нього.

Як зарядити телефон від батарейок – інструкція

Щоб телефон заряджався, просто підʼєднати його до батарейок не вийде.

Річ у тім, що сучасний смартфон, заряджається лише від напруги 5V та струмом від 100 mA. Однак звичайна пальчикова батарейка типу AA видає лише 1,5V. Тому зарядка телефона просто неможлива, навіть, якщо ви зможете якимось чином підʼєднати батарейку до зарядного пристрою.

Однак якщо під’єднати батарейку до стабілізатора (плати), він автоматично підвищить напругу до 5V. Тому телефон почне заряджатися, хоч триватиме це недовго.

Тому спершу потрібно підготувати стабілізатор. На кожній платі є USB-вхід, світлодіод, розʼєми плюс та мінус.

Вам потрібно припаяти два дроти до розʼємів + та – (наприклад, червоний дріт до плюса, синій – до мінуса).

Електрик зазначає, що такий варіант підійде лише тим, хто вміє паяти та має спеціальну машинку. Просто примотати скотчем чи ізоляційною стрічкою проводи до схеми не вийде. Аби стабілізатор спрацював, потрібен щільний контакт дротів до розʼємів плюс та мінус.

– Тут потрібна лише пайка. Українцям, які не знаються на паянні, краще такий спосіб зарядки не використовувати. Це небезпечно. Або можна звернутися до майстра, який професійно та безпечно припаяє проводи до плати, – зазначає електрик.

Коли механізм буде готовий, можна підʼєднувати батарейку.

Плата почне працювати, тільки-но ви приєднаєте батарейку до дротів. Провід, який підʼєднаний до розʼєму плюс (на платі), піднесіть до позначки + на батарейці. Так само зробіть із дротом, який підʼєднаний до мінуса. Якщо на платі засвітився світлодіод, ви все правильно підключили. Закріпіть дроти на батарейці ізоляційною стрічкою. Під’єднайте зарядний кабель до USB-входу на платі. Під’єднайте телефон до зарядного пристрою.

Якщо ви все правильно змайстрували, телефон почне заряджатися.