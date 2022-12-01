В сети продолжают популяризировать лайфхаки касательно зарядки мобильных телефонов без света и пауэрбанка. Смартфон можно зарядить от автомобильного аккумулятора, генератора, ноутбука или обычных батареек.

Как зарядить смартфон от батареек — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Что понадобится

Чтобы зарядить свой телефон от батареек, понадобится:

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одна батарейка формата АА, важно, чтобы она не превышала напряжение 5,5 V;

стабилизатор напряжения (плата);

два обычных провода;

телефон и кабель зарядки к нему.

Как зарядить телефон от батареек — инструкция

Чтобы телефон заряжался, просто подсоединить его к батарейкам не получится.

Дело в том, что современный смартфон заряжается только от напряжения 5V и током 100 mA. Однако обычная пальчиковая батарейка типа AA выдает лишь 1,5V. Поэтому зарядка телефона просто невозможна, даже если вы сможете каким-то образом подсоединить батарейку к зарядному устройству.

Однако если подключить батарейку к стабилизатору (плате), он автоматически повысит напряжение до 5V. Поэтому телефон начнет заряжаться, хотя продлится это недолго.

Поэтому сперва нужно подготовить стабилизатор. На каждой плате есть USB-вход, светодиод, разъемы плюс и минус.

Вам нужно припаять два провода к разъемам + и — (например, красный провод к плюсу, синий — к минусу).

Электрик отмечает, что такой вариант подойдет только тем, кто умеет паять и имеет специальную машинку. Просто примотать скотчем или изолентой провода к схеме не получится. Чтобы стабилизатор сработал, нужен плотный контакт проводов к разъемам плюс и минус.

— Здесь нужна лишь пайка. Украинцам, которые не разбираются в пайке, лучше такой способ зарядки не использовать. Это опасно. Или можно обратиться к мастеру, который профессионально и безопасно припаяет провода к плате, — отмечает электрик.

Когда механизм будет готов, можно подсоединять батарейку:

Плата начнет работать, как только вы присоедините батарейку к проводам. Провод, который подсоединен к разъему плюс (на плате), поднесите к отметке + на батарейке. Так же сделайте с проводом, который подсоединен к минусу. Если на плате засветился светодиод, вы все правильно подключили. Закрепите провода на батарейке изолированной лентой. Подключите зарядный кабель к USB-входу на плате. Подключите телефон к зарядному устройству.

Если вы все правильно смастерили, телефон начнет заряжаться.