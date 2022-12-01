В сети продолжают популяризировать лайфхаки касательно зарядки мобильных телефонов без света и пауэрбанка. Смартфон можно зарядить от автомобильного аккумулятора, генератора, ноутбука или обычных батареек.
Как зарядить смартфон от батареек — читайте далее в материале Фактов ICTV.
Что понадобится
Чтобы зарядить свой телефон от батареек, понадобится:
- одна батарейка формата АА, важно, чтобы она не превышала напряжение 5,5 V;
- стабилизатор напряжения (плата);
- два обычных провода;
- телефон и кабель зарядки к нему.
Как зарядить телефон от батареек — инструкция
Чтобы телефон заряжался, просто подсоединить его к батарейкам не получится.
Дело в том, что современный смартфон заряжается только от напряжения 5V и током 100 mA. Однако обычная пальчиковая батарейка типа AA выдает лишь 1,5V. Поэтому зарядка телефона просто невозможна, даже если вы сможете каким-то образом подсоединить батарейку к зарядному устройству.
Однако если подключить батарейку к стабилизатору (плате), он автоматически повысит напряжение до 5V. Поэтому телефон начнет заряжаться, хотя продлится это недолго.
Поэтому сперва нужно подготовить стабилизатор. На каждой плате есть USB-вход, светодиод, разъемы плюс и минус.
Вам нужно припаять два провода к разъемам + и — (например, красный провод к плюсу, синий — к минусу).
Электрик отмечает, что такой вариант подойдет только тем, кто умеет паять и имеет специальную машинку. Просто примотать скотчем или изолентой провода к схеме не получится. Чтобы стабилизатор сработал, нужен плотный контакт проводов к разъемам плюс и минус.
— Здесь нужна лишь пайка. Украинцам, которые не разбираются в пайке, лучше такой способ зарядки не использовать. Это опасно. Или можно обратиться к мастеру, который профессионально и безопасно припаяет провода к плате, — отмечает электрик.
Когда механизм будет готов, можно подсоединять батарейку:
- Плата начнет работать, как только вы присоедините батарейку к проводам.
- Провод, который подсоединен к разъему плюс (на плате), поднесите к отметке + на батарейке. Так же сделайте с проводом, который подсоединен к минусу.
- Если на плате засветился светодиод, вы все правильно подключили.
- Закрепите провода на батарейке изолированной лентой.
- Подключите зарядный кабель к USB-входу на плате.
- Подключите телефон к зарядному устройству.
Если вы все правильно смастерили, телефон начнет заряжаться.