Совсем скоро начнется период самых больших скидок в году — Черная пятница. В большинстве магазинов она стартует 26 ноября и продлится до 29 числа.

Старта рождественских распродаж ждут во всем мире, поскольку в этот период можно приобрести то, о чем давно мечталось, но за меньшую цену. Как сэкономить на покупках в Черную пятницу 2021 и не потратить лишнего — далее в материале.

Самое главное — определиться с товаром, чтобы во время распродажи не бегали глаза и вы знали, что конкретно хотите приобрести. Составьте приблизительный список необходимых вещей.

В большинстве магазинов, особенно техники, скидки распространяются на крупные товары — телевизоры, смартфоны, ноутбуки, бытовую технику и другое. Поэтому экономия на них в 20-50% существенно скажется на вашем кошельке.

Брендовые магазины одежды также предлагают выгодные скидки, особенно актуальны верхняя одежда и теплая обувь. Присмотрите заранее то, что вам нравится, чтобы в Черную пятницу успеть оформить покупку на нужный товар.

Необходимо изучить условия приобретения акционных товаров. Если это интернет-магазин, то узнайте все подробности и сроки доставки, возможность возврата товара или другие предложения, которые дополнительно к скидкам помогут сэкономить, например, промокоды, кешбэки.

Промониторьте цены и сравните с другими магазинами, например, на Hotline. Не все украинские продавцы предлагают выгодные скидки. Есть и те, кто специально перед Черной пятницей повышает ценник и снижает его до обычного в период распродажи.

Будьте внимательны и не кидайтесь на большие скидки, проверяйте подлинность аккаунта-магазина. В период Черной пятницы активизируются мошенники, так что вы рискуете не только не сэкономить на покупке, но и уйти в минус.

В Черную пятницу лучше покупать крупные товары, поскольку в сравнении с незначительными мелкими приобретениями, вы почувствуете существенную экономию.

Детальнее о том, что такое Черная пятница и когда ее проводят в Украине в 2021 году — читайте на Фактах ICTV.