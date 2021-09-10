Як замовляти з Shein в Україну

Shein – це популярний китайський інтернет-магазин, який спеціалізується у сфері швидкої моди. На сайті можна знайти широкий асортимент жіночого, чоловічого та дитячого одягу, взуття, аксесуарів та товарів для дому. Він набув популярності завдяки демократичним цінам одягу з масмаркету.

Раніше оформити доставку одягу з Shein в Україну можна було лише через посередників, але тепер це реально зробити на сайті.

Як замовляти продукцію з Shein в Україну – читайте у матеріалі.

Як зареєструватись

Реєстрація проходить стандартно. На сайті потрібно натиснути на кнопку з правої сторони вгорі.

Після цього вам потрібно внести адресу електронної пошти та пароль. Потім треба додати адресу доставки. Для цього вам потрібно написати англійською мовою:

країну доставки – Ukraine;

повне ім’я;

номер телефону;

місто;

поштовий індекс;

вашу адресу.

Також Shein має свій додаток для IOS та Android. Це зручно, тому що можна обирати покупки та замовляти зручним для вас способом.

Товари на сайті

Зручний інтерфейс сайту дозволяє швидко знайти потрібний товар. У ньому є розділи жіночого, чоловічого та дитячого одягу.

У кожному з них є підрозділи з конкретним предметом гардеробу: футболки, сукні, спідниці, светри, купальники, джинси та костюми. Також є розділ з одягом Plus Size.

Також можна обрати матеріал, фасон, стиль, колір і розмір одягу, а також ціновий діапазон.

Товари, які вам сподобались, треба додавати до Кошика. Під час оформлення покупки непотрібні товари можна видалити або замінити іншими.

Зверніть увагу на розміри одягу на сайті. Вони можуть відрізнятися від європейських, тому краще дивитися розмірну сітку у сантиметрах та параметри моделі.

Як оформити доставку в Україну

Для цього треба відкрити кошик, переглянути суму замовлення та натиснути на Checkout securely now. Під час оформлення можна застосувати купон на знижку, який ви отримуєте під час реєстрації на Shein. Також на сайті багато акційних товарів, за які можна отримати кешбек.

Після цього потрібно відрити вікно для оформлення замовлення. Тут треба обрати зручний спосіб оплати: карткою, PayPal або Apple Pay та підтвердити стандартний спосіб доставки. Вона коштує $4,99.

Під час оформлення купівлі пам’ятайте, що в Україні максимальна безмитна вартість посилки складає €100. Водночас вартість доставки не враховується.

Після цього ви оплачуєте замовлення та отримуєте на електронну пошту його номер та номер відстеження посилки.

За це під час оплати з вашої картки автоматично знімуть $0,99. За допомогою номера відстеження посилки можна спостерігати за переміщенням замовлення.

Сайт одразу вираховує приблизний час доставки в Україну. Зазвичай це 14-20 днів.