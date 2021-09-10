Как заказывать с Shein в Украину

Shein — это популярный китайский интернет-магазин, специализирующийся в области быстрой моды. На сайте можно найти широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Он приобрел популярность благодаря демократичным ценам одежды с массмаркета.

Ранее оформить доставку одежды из Shein в Украину можно было только через посредников, но теперь это реально сделать на сайте.

Как заказывать продукцию с Shein в Украину — читайте в материале.

Как зарегистрироваться

Регистрация проходит стандартно. На сайте нужно нажать на кнопку с правой стороны вверху.

После этого вам нужно внести адрес электронной почты и пароль. Затем надо добавить адрес доставки. Для этого вам нужно написать на английском языке:

страну доставки — Ukraine;

полное имя;

номер телефона;

город;

почтовый индекс;

ваш адрес.

Также Shein имеет свое приложение для IOS и Android. Это удобно, потому что можно выбирать покупки и оформлять удобным для вас способом.

Товары на сайте

Удобный интерфейс сайта позволяет быстро найти нужный товар. В нем есть разделы женской, мужской и детской одежды.

В каждом из них есть подразделы по конкретным предметам гардероба: футболки, платья, юбки, свитера, купальники, джинсы и костюмы. Также есть раздел с одеждой Plus Size.

Также можно выбрать материал, фасон, стиль, цвет и размер одежды, а также ценовой диапазон покупки.

Товары, которые вам понравились, надо добавлять в Корзину. При оформлении покупки ненужные товары можно удалить или заменить другими.

Обратите внимание на размеры одежды на сайте. Они могут отличаться от европейских, поэтому лучше смотреть на размерную сетку в сантиметрах и параметры модели.

Как оформить доставку в Украину

Для этого надо открыть корзину, посмотреть сумму заказа и нажать на Checkout securely now. При оформлении можно применить купон на скидку, который вы получаете при регистрации на Shein. Также на сайте много акционных товаров, за которые можно получить кэшбек.

После этого нужно открыть окно для оформления заказа. Здесь необходимо выбрать удобный способ оплаты: карты, PayPal или Apple Pay и подтвердить стандартный способ доставки. Она стоит $4,99.

При оформлении покупки помните, что в Украине максимальная беспошлинная стоимость посылки составляет €100. При этом стоимость доставки не учитывается.

После этого вы оплачиваете заказ и получаете на электронную почту его номер и номер отслеживания посылки.

За это при оплате с вашей карты автоматически снимут $0,99. С помощью номера отслеживания посылки можно следить за перемещением заказа.

Сайт сразу вычисляет приблизительное время доставки в Украину. Обычно это 14-20 дней.