Багато українців надають перевагу придбанню товарів в закордонних інтернет-магазинах. Це зручно, а ціна значно менша, ніж в українських аналогах.

Достатньо часто люди користуються послугами компанії Amazon, де можна придбати ноутбуки, смартфони, одяг, взуття, побутову техніку, їжу та інші товари.

Як оформити доставку товарів з Amazon в Україну – читайте в матеріалі.

Реєстрація на Amazon

Для початку треба зареєструвати обліковий запис на сайті. Усі дані треба вносити англійською мовою. Процес займає не більше 3 хвилин.

На головній сторінці сайту праворуч вам треба натиснути на Your Account. Після цього в меню оберіть Start Here. На екрані відкриється реєстраційна форма. Вам потрібно внести такі дані:

повне ім’я;

адресу вашої електронної пошти;

пароль для сторінки;

повторно внести пароль.

Створення облікового запису буде закінчено після того, як ви натиснете на Create your Amazon account. Потім сайт попросить підтвердження адресу вашої електронної пошти.

Для перевірки Amazon надішле на пошту пароль, який потрібно внести в зазначене поле. На цьому реєстрація буде завершена.

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Як здійснювати купівлю товарів

Amazon має свої філіали у США, Німеччині та інших країнах Європи. Інтерфейс сайту досить простий, а після реєстрації можна обрати категорію товару, подивитися параметри та послуги, які надають продавці, та ціну на них.

Тут виникає питання доставки. На етапі купівлі виникає потреба посередника, оскільки безпосередньо в Україну доставлення продукції з Amazon не здійснюється. Серед популярних сервісів можна назвати:

NP Shopping;

Unitrade Express;

myMeest;

USAinUA.

Як здійснюється доставка в Україну через посередника

Спочатку вам треба зареєструватися на сайті певного сервісу доставки. Після цього ви обираєте необхідний товар в каталозі на Amazon та додаєте його до кошика.

Потім відкриється поле оформлення купівлі. Тут вам знадобляться послуги посередників. Під час оформлення замовлення вам потрібно внести адресу доставки, яку ви отримаєте після реєстрації на сайті посередника.

Її можна переглянути в особистому кабінеті. Зазвичай це адреса складу конкретного посередника. Після отримання товару на склад посередника працівники відправляють його в Україну.

Для подальшого оформлення купівлі потрібно внести дані вашої банківської картки. Вона повинна мати платіжну систему Visa або Mastercard.

Потім потрібно вказати Billing Address. Це адреса, яку ви використовували під час реєстрації картки у банку. Так ви зможете оплатити товар на Amazon.

Після цього на електрону пошту ви отримаєте трек-номер замовлення, за яким зможете відстежувати переміщення покупки. Цей номер вам потрібно внести під час оформлення доставки в Україну на сайті посередника, внести вашу українську адресу та оплатити доставлення товару.