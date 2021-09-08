Много украинцев предпочитают покупать товары в иностранных интернет-магазинах. Это удобно, а цена значительно меньше, чем в украинских аналогах.

Достаточно часто люди пользуются услугами компании Amazon, где можно купить ноутбуки, смартфоны, одежду, обувь, бытовую технику, еду и другие товары.

Как оформить доставку товаров с Amazon в Украине — читайте в материале.

Регистрация на Amazon

Для начала надо зарегистрировать аккаунт на сайте. Все данные нужно вносить на английском языке. Процесс занимает не более 3 минут.

На главной странице сайта справа вам надо нажать на Your Account. После этого в меню выберите Start Here. На экране откроется регистрационная форма. Вам нужно внести следующие данные:

полное имя;

адрес электронной почты;

пароль для страницы;

повторно ввести пароль.

Создание учетной записи будет завершено после того, как вы нажмете на Create your Amazon account. Затем сайт запросит подтверждение адреса электронной почты.

Для проверки Amazon пришлет на нее пароль, который нужно внести в указанное поле. На этом регистрация будет завершена.

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Как осуществлять покупки товаров

Amazon имеет свои филиалы в США, Германии и других странах Европы. Интерфейс сайта довольно простой, а после регистрации можно выбрать категорию товара, посмотреть параметры и услуги, которые предоставляют продавцы, и цену на них.

Здесь возникает вопрос доставки. На этапе покупки нужен посредник, поскольку непосредственно в Украину доставка продукции с Amazon не производится. Среди популярных сервисов можно назвать:

NP Shopping;

Unitrade Express;

myMeest;

USAinUA.

Как осуществляется доставка в Украину через посредника

Сначала вам нужно зарегистрироваться на сайте определенного сервиса доставки. После этого вы выбираете необходимый товар в каталоге на Amazon и добавляете его в корзину.

Затем откроется поле оформления покупки. Здесь вам понадобятся услуги посредников. Во время оформления заказа вам нужно внести адрес доставки, которую вы получите после регистрации на сайте посредника.

Его можно посмотреть в личном кабинете. Обычно это адрес склада конкретного посредника. После получения товара на склад посредника рабочие отправляют его в Украину.

Для дальнейшего оформления покупки необходимо внести данные вашей банковской карты. Она должна иметь платежную систему Visa или Mastercard.

Затем нужно указать Billing Address. Это адрес, который вы использовали при регистрации карточки в банке. Так вы сможете оплатить товар на Amazon.

После этого на электронную почту вы получите трек-номер заказа, по которому сможете отслеживать перемещение покупки. Этот номер вам нужно внести при оформлении доставки в Украину на сайте посредника, указать ваш украинский адрес и оплатить доставку товара.