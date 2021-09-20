Шопінг в інтернеті зараз користується великою популярністю. Це зручно, тому що в онлайні величезний асортимент товарів, а також можна стежити за оновленнями. Ще одним вагомим плюсом є ціна. Фірмові товари на американських сайтах можна придбати за значно меншу ціну, ніж в Україні.

Як замовляти товари з американських сайтів в Україну та чи можна це зробити без посередників – читайте в матеріалі.

Як оформити доставку в Україну

Сьогодні у користувачів є кілька можливостей, як замовити товари з офіційних сайтів в Америці. Доставка здійснюється міжнародними поштовими компаніями, а територією України це можуть виконувати місцеві кур’єрські служби. Наприклад, Нова пошта та Укрпошта.

Спочатку ви реєструєтесь на сайті Нової пошти Інтернешнл або Укрпошти. Для цього вам треба українською мовою ввести повне ім’я, електронну пошту, номер телефону та ваш пароль. Після цього ви отримаєте доступ до адреси складу компанії в США. Ці дані знадобляться вам під час оформлення доставки посилки.

Також можна скористатися популярними сервісами: myMeest, USAinUA та Unitrade Express. Алгоритм реєстрації на сайтах посередників такий самий, як і на Новій пошті.

Після цього можна почати онлайн-шопінг. Для цього відкрийте сайт магазину та оберіть потрібні товари.

Популярні інтернет-магазини одягу, техніки та косметики можна переглянути на сайті Нової пошти та Укрпошти. Так можна придбати товари у таких популярних компаній, як: eBay, Amazon, Victoria’s Secret, Apple, Michael Kors, Sephora та багато інших.

Після того, як ви обрали потрібний товар, оформіть доставку. Спочатку вкажіть ваше повне ім’я англійською мовою та адресу, куди доставлять посилку.

Під час оформлення доставки на американському сайті у вас буде два поля, де потрібно вказати адресу: Shipping address та Billing Address.

У Shipping address вам треба вказати адресу складу партнера пошти у США. Її можна переглянути у розділі Мої адреси для шопінгу у вашому електронному кабінеті.

У категорії Billing Address потрібно вказати адресу, яку ви використовували під час реєстрації вашої платіжної картки у банку. Після цього ви зможете оформити оплату товару.

Як оплачувати товари на американському сайті

На цьому етапі важливо переглянути, чи можлива оплата українською картою. Зазвичай сайти приймають картки з платіжними системами Visa або Mastercard. Для оплати вам треба вказати реквізити банківської картки у відповідну форму інтернет-магазину.

Як здійснюється відправлення посилки в Україну

Після оплати товару ви отримаєте на електронну пошту трек-номер, за яким зможете стежити за переміщенням вашої посилки.

Для оформлення доставки в Україну потрібно відкрити на сайті пошти розділ Мої відправлення та зазначити країну онлайн-магазину, де ви здійснили купівлю, трек-номер, інформацію про товар та відділення пошти, куди відправлять посилку.

Оплатити доставку можна онлайн або безпосередньо у відділенні пошти.