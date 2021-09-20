Шоппинг в интернете сейчас пользуется большой популярностью. Это удобно, так как в онлайне огромный ассортимент товаров, а также можно следить за обновлениями. Еще одним весомым плюсом является цена. Фирменные товары на американских сайтах можно приобрести за значительно меньшую цену, чем в Украине.

Как заказать товары с американских сайтов в Украине и можно ли это сделать без посредников — читайте в материале.

Как оформить доставку в Украину

Сегодня у пользователей есть несколько способов, как можно заказывать товары с официальных сайтов в Америке. Доставка осуществляется международными почтовыми компаниями, а по территории Украины это могут выполнять местные курьерские службы. Например, Новая почта и Укрпочта.

Сначала вы регистрируетесь на сайте Новой почты Интернешнл или Укрпочты. Для этого вам надо на украинском языке ввести полное имя, электронную почту, номер телефона и пароль. После этого вы получите доступ к адресу склада компании в США. Эти данные понадобятся вам при оформлении доставки посылки.

Также можно воспользоваться популярными сервисами: myMeest, USAinUA и Unitrade Express. Алгоритм регистрации на сайтах посредников такой же, как на Новой почте.

После этого можно начать онлайн-шопинг. Для этого откройте сайт магазина и выберите нужные товары.

Популярные интернет-магазины одежды, техники и косметики можно посмотреть на сайте Новой почты и Укрпочты. Так можно приобрести товары в таких популярных компаний, как: eBay, Amazon, Victoria’s Secret, Apple, Michael Kors, Sephora и многие другие.

После того, как вы выбрали нужный товар, оформите доставку. Сначала укажите ваше полное имя на английском языке и адрес, куда доставят вашу посылку.

При оформлении доставки на американском сайте у вас будет два поля, где нужно указать адрес: Shipping address и Billing Address.

В Shipping address вам надо указать адрес склада партнера почты в США. Ее можно посмотреть в разделе Мои адреса для шоппинга в вашем электронном кабинете.

В категории Billing Address нужно указать адрес, который вы использовали при регистрации вашей платежной карточки в банке. После этого вы сможете оформить оплату товара.

Как оплачивать товары на американском сайте

На этом этапе важно пересмотреть, возможна ли оплата украинской картой. Обычно сайты принимают карточки с платежными системами Visa или Mastercard.

Для оплаты вам надо указать реквизиты банковской карты в соответствующую форму интернет-магазина.

Как осуществляется отправка посылки в Украину

После оплаты покупки вы получите на электронную почту трек-номер, по которому сможете следить за перемещением вашей посылки.

Для оформления доставки в Украину нужно открыть на сайте почты раздел Мои отправления и указать страну онлайн-магазина, где вы осуществили покупку, трек-номер, информацию о товаре и отделение почты, куда и доставят посылку.

Оплатить доставку можно онлайн или непосредственно в отделении почты.