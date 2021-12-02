Новий рік — по-справжньому особлива та магічна пора, а в новорічне диво вірять не тільки діти, а й дорослі. Як правильно сформулювати бажання в цю казкову ніч так, аби воно здійснилось?

Найочікуваніша ніч року настане вже зовсім скоро. Саме час подумати, як і про що просити доброго дідуся Мороза. Існують сотні способів того, як загадати бажання на Новий рік, але ми вибрали найцікавіші з них.

По-перше, слід скинути з себе всі минулорічні тягарі. Усі старі образи й невдачі потрібно відпустити та залишити у 2021 році. У різних країнах світу по-різному звільняються від усього зайвого. Наприклад, темпераментні італійці викидають зайвий посуд напередодні свята, а на Кубі набирають воду в порожній посуд і виливають її під бій курантів.

По-друге, вкрай важливо конкретно формулювати свої запити. Бажання має бути чітким і зрозумілим, без неточностей та абстрактних понять. Ставте чіткі терміни для здійснення своїх мрій і не використовуйте частку “не”. Замість певної суми грошей загадайте те, на що ви збираєтесь витратити свій капітал (відпочинок, нерухомість, авто тощо).

По-третє, пам’ятайте про закон бумерангу. У чарівну ніч не слід бажати зла ворогам і суперникам. Випромінюйте добро, і воно неодмінно повернеться до вас у 2022 році!

Після того, як ви залишили все зайве в минулому році, можна загадувати бажання та переходити до методів, які допоможуть йому здійснитися:

Довірте найпотаємніші мрії ялинковій іграшці. Напишіть бажання й помістіть листок у скляну кульку, що прикрашатиме святкове дерево.

Напишіть заповітну мрію на папірці та спаліть його, коли лунатиме бій курантів. Одразу після цього покладіть залишки паперу в бокал із шампанським та обов’язково випийте напій до дна.

Бенгальський вогник — не лише вічний символ свята, а й найкращий помічник у здійсненні мрій. Запаліть його в першу секунду нового року, затамуйте подих і подумки назвіть своє бажання.

Використовуйте свічку. На ній вишкрябайте голкою твердження, яке ви бажаєте втілити у 2022 році, та залишіть горіти. Якщо вогонь не згасне, бажання неодмінно здійсниться.

Візуалізуйте свої мрії. Наприклад, якщо в новому році ви хочете створити родину, зобразіть на папері щасливу сім’ю, складіть малюнок і перемотайте його стрічкою червоного кольору. Цей колір символізує свободу й радість свята для багатьох народів. Не забудьте надійно заховати папірець від сторонніх очей.

Запустіть китайський вогник у небо в новорічну ніч. Прив’яжіть до нього записку з бажанням і сміливо відпускайте в політ.

Напишіть список бажань дідусю Морозу. Так, це трішки смішно та по-дитячому, проте іноді такий спосіб дійсно працює. Коли ми ділимось найзаповітнішими мріями на папері, наш мозок автоматично починає працювати в потрібному напрямку, аби досягти поставлених цілей. Не соромтеся вірити в чудо!

Новий рік — час здійснення чудес і мрій, тож порадуйте не лише себе, а й близьких. Здивуйте членів своєї родини оригінальними або зворушливими подарунками. Позитивні емоції гарантовані всім!

Вірте в дива й вони точно збудуться! Нехай Новий рік 2022 принесе вам тільки позитивні емоції, а 2021-й залишить теплі спогади про себе.