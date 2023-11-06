Щедрий вечір в Україні цього року буде 31 грудня. Раніше це свято припадало на Старий Новий рік і відзначалося 13 січня. Все змінив перехід на новий церковний календар. Тож давайте розбиратися, коли щедруємо за новим стилем.

Факти ICTV звернулися за коментарем до ректора Відкритого православного університету, священника ПЦУ Георгія Коваленка.

Як щедруємо на Новий рік

Щедрівками називають українські обрядові пісні, що виконують під Новий рік і у Щедрий вечір.

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Оскільки ПЦУ перейшла на новий стиль, щедрування теж змінило дату. Тепер співати щедрівки та водити козу будемо у день свята Маланки та Василів вечір, що за новим календарем відзначаються 31 грудня. Це є логічним продовженням різдвяних звичаїв, зазначив наш експерт.

– Завдяки тому, що церква врешті-решт перейшла на новий стиль, тепер у нас щедрування традиційно на Василя буде співпадати з 1 січня, і ми будемо щедрувати тоді, коли це потрібно робити. Дуже добре, що повертається відповідність наших традицій нашому календарю, – зазначив священник ПЦУ Георгій Коваленко.

Вночі та на ранок 1 січня можна засівати зерном оселі з побажаннями гарного року усій родині. З давніх часів лишилася традиція відправляти засівати хлопців. При цьому вони зачитують святкові вірші-примовляння.

Чому в щедрівках згадуються символи весни

Ми розбиралися, коли цьогоріч іти щедрувати в Україні, тепер зʼясуємо, звідки в новорічних співанках взялися весняні символи. У знаменитому Щедрику співається про те, що “прилетіла ластівочка”. Ця пташка, як відомо, повертається до України навесні.

Справа в тому, що прадавні словʼяни святкували Новий рік навесні.

– Початок відлиги, коли природа оживає, був новорічним сприйняттям у давні часи. Поступово наші колядки і щедрівки стали різдвяними і новорічними піснеспівами. Хоча в самих текстах збереглися весняні мотиви, – розʼяснив ректор православного університету.

На Щедрий вечір прийнято водити Маланку. За давньою традицією, її роль виконує перевдягнений хлопець. Дівчина, навпаки, стає Василем. Також водять козу – у неї перевдягається хтось із учасників свята.

За народним віруванням, колись Божа Матір обернула сина на козу, щоби вберегти від злих сил. Відповідно до різдвяно-новорічних традицій, щедрівки величають господаря та його родину подібно до колядок.

Щедрувальників прийнято гарно частувати, і тепер ви точно знаєте, коли треба йти щедрувати за новим стилем.