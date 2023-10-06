Періодично господарі котів стикаються з так званим лишаєм. Ця хвороба може не на жарт налякати, адже уражене місце має не найприємніший вигляд. Проте не всі знають, що є причиною лишаю в котів. Ба більше, не всі господарі знають, що помазати мазькою уражене місце у тваринки – це погана ідея.

Тому Факти Life запитали у Катерини Гончарової – лікаря ветеринарної медицини, яка спеціалізується на дерматології, чому у котів з’являється лишай, а також як його вилікувати.

Зараз дивляться

Що таке лишай

Лишай – це умовна назва деяких захворювань шкіри. А ось вже ветеринарні лікарі знаходять реальну причину проблем зі шкірою вашого улюбленця (збудник) і ставлять діагноз.

– Дерматофітія собак та котів зазвичай викликається патогенними грибами. Це зооантропонозне захворювання, тобто заразне для людей та інших тварин. Серед котів та собак було виділено понад 20 видів дерматофітів, – наголошує ветеринар.

Який вигляд має лишай у котів

– Уражене місце може мати вигляд округлих плям алопеції (облисіння), лусочок і скоринок. Зазвичай його виявляють в області морди та на кінцівках. Іноді проявляється як фолікуліт чи фурункульоз, – зазначає Катерина Гончарова.

За словами ветеринарного лікаря, лишай може мати різний вигляд у котів.

– Лише зрідка у кішок або собак спостерігаються класичні “лишайні” округлі області без волосся з лущенням по краю, – додає ветеринар.

Насамперед господарі мають помітити саме алопецію, тобто облисіння, чи обламані кінчики шерсті. Це перший сигнал, коли вже варто бити на сполох і везти тваринку до лікаря.

– На ділянці, де немає шерсті, може бути почервоніння, іноді папули. Носії можуть бути без видимих уражень, – розповідає Гончарова.

Лікування лишаю у котів

Самолікування лишаю у котів може призвести до того, що господарі прибирають певні симптоми, а не лікують хворобу комплексно.

– Лікування підбирається ветеринарним лікарем-дерматологом. На це впливає вид тварини, її особливості. Це можуть бути місцеві обробки, спеціальні лосьйони, мазі, шампуні чи таблетки, – зазначає ветеринарний лікар.

За її словами, кошенята, цуценята і тварини похилого віку піддаються більшому ризику, ніж інші.

– Вагітні або годуючі кішки часто інфіковані дерматофітами без симптомів і можуть передавати інфекцію нащадкам, – додає ветеринар.

Як коти інфікуються лишаєм

Лікар наголошує, що всі породи собак і котів сприйнятливі до інфекції.

– Перські та інші довгошерсті кішки також мають схильність до дерматофітозу. Насправді до сьогодні жодної породної схильності не виявили, але зараження частіше зустрічається у довгошерстих котів, – розповідає Катерина Гончарова.

За її словами, будь-яке захворювання може зіграти свою роль, зробивши собак та котів більш чутливими до дерматофітозної інфекції.

– У котів часто відзначається звʼязок між хронічними вірусними захворюваннями та дерматофітозом. Ектопаразити (блохи, іксодові кліщі, або кліщі роду Chevletella, або свербіж, спричинений вторинними інфекціями) можуть бути джерелом шкірних мікротравм, що роблять собак і котів більш вразливими до лишаю, – зазначає ветеринарний лікар.

У зоні ризику зараження зокрема коти, які живуть у притулках та на вулиці.

Крім того, чималий шанс заразитися паразитами мають коти та собаки, які регулярно беруть участь у виставках або чемпіонатах.

– Занадто часте миття та/або використання сильно висушуючого мила можуть спричинити дерматофітоз. Контакт із предметами приватної гігієни, посудом, одежею та місцем для відпочинку теж може бути фактором передавання паразита від хворої тварини. Спора досить маленька і довго зберігається в навколишньому середовищі, – переконує ветеринар.