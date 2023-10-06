Периодически хозяева кошек сталкиваются с так называемым лишаем. Эта болезнь может не на шутку напугать, ведь пораженное место выглядит не очень приятно. Однако не все знают, что является причиной лишая у кошек. Более того, не все хозяева знают, что просто помазать мазью пораженное место у животного — это плохая идея.

Поэтому Факты Life спросили у Екатерины Гончаровой – врача ветеринарной медицины, специализирующейся на дерматологии, почему у кошек появляется лишай, а также как его вылечить.

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Что такое лишай

Лишай – это условное название некоторых заболеваний кожи. А вот уже ветеринарные врачи находят реальную причину проблем с кожей вашего любимца (возбудитель) и ставят диагноз.

— Дерматофития собак и кошек обычно вызывается патогенными грибами. Это зооантропонозное заболевание, то есть заразное для людей и других животных. Среди кошек и собак было выделено более 20 видов дерматофитов, — отмечает ветеринар.

Как выглядит лишай у кошек

— Пораженное место может иметь вид округлых пятен алопеции (облысения), чешуек и корочек. Обычно его обнаруживают в области морды и на конечностях. Иногда проявляется как фолликулит или фурункулез, — рассказывает Екатерина Гончарова.

По словам ветеринарного врача, лишай может иметь разный вид у кошек.

— Лишь изредка у кошек или собак наблюдаются классические “лишайные” округлые области без волос с шелушением по краю, – добавляет ветеринар.

Прежде всего хозяева должны заметить именно алопецию, то есть облысение, или обломанные кончики шерсти. Это первый сигнал, когда уже стоит бить тревогу и везти животное к врачу.

— На участке, где нет шерсти, могут быть покраснения, иногда папулы. Носители могут быть без видимых проявлений, – рассказывает Гончарова.

Лечение лишая у кошек

Самолечение лишая у кошек может привести к тому, что хозяева убирают определенные симптомы, а не лечат болезнь комплексно.

— Лечение подбирается ветеринарным врачом-дерматологом. На это влияет вид животного, его особенности. Это могут быть местные обработки, специальные лосьоны, мази, шампуни или таблетки, — отмечает ветеринарный врач.

По ее словам, котята, щенки и пожилые животные подвергаются большему риску, чем другие.

— Беременные или кормящие кошки часто инфицированы дерматофитами без симптомов и могут передавать инфекцию потомству, – добавляет ветеринар.

Как коты инфицируются лишаем

Врач подчеркивает, что все породы собак и кошек восприимчивы к инфекции.

— Персидские и другие длинношерстные кошки также имеют склонность к дерматофитозу. На самом деле до сих пор никаких породных предрасположений не обнаружили, но заражение чаще встречается у длинношерстных кошек, — рассказывает Екатерина Гончарова.

По ее словам, любое заболевание может сыграть свою роль, сделав собак и кошек более чувствительными к дерматофитозной инфекции.

— У кошек часто отмечается связь между хроническими вирусными заболеваниями и дерматофитозом. Эктопаразиты (блохи, иксодовые клещи, или клещи рода Chevletella, или зуд, вызванный вторичными инфекциями) могут быть источником кожных микротравм, делающих собак и кошек более уязвимыми к лишаю, — отмечает ветеринарный врач.

В зоне риска заражения в частности кошки, живущие в приютах и на улице.

Кроме того, немалый шанс заразиться паразитами имеют кошки и собаки, которые регулярно участвуют в выставках или чемпионатах.

— Слишком частое мытье или использование сильно высушивающего мыла могут вызвать дерматофитоз. Контакт с предметами частной гигиены, посудой, одеждой и местом отдыха тоже может быть фактором передачи паразита от больного животного. Споры достаточно маленькие и долго сохраняются в окружающей среде, — убеждает ветеринар.