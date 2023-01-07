Часто буває, що під час відключень світла оселя сповнюється романтичною атмосферою. У всіх кімнатах горять свічки, які кидають свої тіні на інші елементи інтер’єру.

Однак іноді віск може капнути на одяг і добряче пошкодити зовнішній вигляд виробу. Як вивести віск з одягу – читайте в матеріалі.

Як вивести віск з тканини

Для початку візьміть одяг і герметично складіть його у пакет. Відправте його у морозилку. Час від часу заглядайте у камеру. Віск повинен затвердіти. Після цього візьміть гострий ніж і видаліть пляму. Від воску залишиться слід. Щоб його прибрати, поставте на плямку паперовий рушник та нагрійте все це феном або праскою. Потрім виперіть одяг і просушіть звичайним для вас способом.

Як вивести віск з куртки або пуховика

Візьміть суху серветку і прикладіть до плями на куртці;

після цього посушіть це місце за допомогою фена;

заберіть залишки воску серветками;

проведіть таку процедуру 3-4 рази, постійно змінюючи серветки.

Якщо ви випадково капнули віск на шовк, то замість фена потрібно використовувати парову праску. А якщо пошкодилася річ із бавовни – спочатку пляму потрібно розігріти та витерти, а потім протерти спиртом.

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Як і чим видалити косметичний віск

Часто буває, що краплі від косметичного воску (наприклад, від депіляції) забруднюють джинси або спідню білизну. Для того, щоб вивести пляму, скористайтеся звичайною оливковою олією.

Капніть кілька крапель олії на ватний диск та протріть ним пляму.

А жирний слід після цього виперіть з використанням м’якого засобу для виведення плям.

Як видалити жирну воскову пляму