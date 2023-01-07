Часто бывает, что во время отключений света дом наполняется романтической атмосферой. Во всех комнатах горят свечи, бросающие свои тени на другие элементы интерьера.

Однако иногда воск может капнуть на одежду и изрядно повредить внешний вид изделия. Как вывести воск с одежды – читайте в материале.

Как вывести воск с ткани

Для начала возьмите одежду и герметично сложите ее в пакет. Отправьте его в морозилку. Время от времени заглядывайте в камеру. Воск должен затвердеть. После этого возьмите острый нож и удалите пятно. От воска останется след. Чтобы его убрать, поставьте на пятнышко бумажное полотенце и нагрейте все это феном или утюгом. Затем постирайте одежду и просушите обычным для вас способом.

Как вывести воск с куртки или пуховика

Возьмите сухую салфетку и приложите к пятну на куртке;

после этого высушите это место с помощью фена;

уберите остатки воска салфетками;

проведите такую процедуру 3-4 раза, постоянно меняя салфетки.

Если вы случайно капнули воск на шелк, то вместо фена нужно использовать паровой утюг. А если повредилась вещь из хлопка – сначала пятно нужно разогреть и вытереть, а затем протереть спиртом.

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Как и чем удалить косметический воск

Часто бывает, что капли от косметического воска (например, от депиляции) загрязняют джинсы или нижнее белье. Для того, чтобы вывести пятно, воспользуйтесь обычным оливковым маслом.

Капните несколько капель масла на ватный диск и протрите им пятно.

А жирный след после этого постирайте с использованием мягкого пятновыводителя.

Как удалить жирное восковое пятно