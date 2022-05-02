Як вивчати англійську прямо на роботі

Якщо у вас не так багато вільного часу, який можна присвятити вивченню англійської мови, то є способи, які допоможуть зробити це під час робочого процесу. Головне обрати комфортний для себе і щоб це не нашкодило вашій ефективності.

Відеокурси англійської мови

Підберіть для себе відеокурс англійської мови, який потрібен саме для вашої професії. Можете слухати його на фоні, або дорогою на роботу. Наприклад, у YouTube можна знайти відеоуроки з фразами, які часто використовуються у спілкуванні та в режимі спокійного тону читаються англійською мовою з перекладом на українську під медитативну музику.

Читайте англійською

Знаходьте час на читання статей та книг англійською мовою, особливо тих, які пов’язані з вашою професійною діяльністю. Підпишіться на розсилку новин у соціальних мережах або поштою. Бажано виділяти на це щонайменше 10 хвилин щодня.

Запишіться на курс англійської на роботі, якщо є можливість

Багато компаній підтримує співробітників і запрошує до офісу вчителя англійської мови. Якщо у вас є така можливість, запишіться на курс зі своїми колегами. Крім того, ви можете просто домовитися з колегами, які також вчать англійську мову, про 15-хвилинні бесіди за чашкою кави або чаю.

Програми для вивчення англійської

У мережі є багато різних програм для вивчення англійської мови. Виберіть для найцікавішу та найзручнішу. Намагайтеся приділяти їй по 20-30 хвилин щодня. Можете навіть робити невеликі перерви на 5 хвилин, щоб переключитися.