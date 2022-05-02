Как учить английский прямо на работе

Если у вас не так свободного времени, которое можно посвятить изучению английского языка, то есть способы, которые помогут сделать это во время рабочего процесса. Главное выбрать комфортный для себя, и чтобы не пострадала ваша эффективность.

Видеокурсы английского языка

Подберите для себя видеокурс английского, который нужен именно для вашей профессии. Можете слушать его на фоне, или по дороге на работу. Например, в YouTube можно найти видеоуроки с фразами, которые часто используются в общении и в режиме спокойного тона читаются на английском языке с переводом на украинский под медитативную музыку.

Читайте на английском

Находите время на чтение статей и книг на английском языке, в особенности тех, которые связаны с вашей профессиональной деятельностью. Подпишитесь на рассылку новостей по вашей профессии в социальный сетях или по почте. Желательно выделять на это минимум 10 минут каждый день.

Запишитесь на курс английского на работе, если есть возможность

Много компаний поддерживает сотрудников и приглашает в офис учителя английского языка. Если у вас есть такая возможность, то запишитесь на курс со своими коллегами. Кроме того, вы можете даже просто договориться с коллегами, которые также учат английский язык, о 15-минутных беседах за чашкой кофе или чая.

Приложения для изучения английского

В сети есть много различных приложений для изучения английского языка. Выберите для себя интересное и подходящее. Старайтесь уделять ему по 20-30 минут в день. Можете даже делать небольшие перерывы на 5 минут, чтобы переключиться.