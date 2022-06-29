У липні в городників роботи все ще не мало, оскільки в середині літа багато овочів та фруктів дозрівають, і радують нас своїми плодами.

Через спеку обов’язковий полив, захист урожаю від шкідників, збирання бур’янів, прорідження червневої посадки тощо. Засаджувати культури теж можна, наприклад, на місця невдалих сходів чи на ті, що порожні.

Щоб урожай вийшов плідним, необхідно знати – коли сприятливі та несприятливі дні для роботи на городі чи в саду, в цьому вам допоможе посівний календар на липень 2022.

Зараз дивляться

Коли можна і не можна працювати в саду та на городі у липні 2022

Сприятливі дні: 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26.

Несприятливі дні: 13, 14, 15, 16, 27, 28.

Коли краще садити овочі в липні 2022

картопля – 6-9, 21, 22;

редиска – 6, 7, 17, 18, 21, 22, 26, 27;

морква, буряк, пастернак – 6-9, 21, 22, 26;

редька, ріпа – 6-9, 21, 22;

цибуля, шнит – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;

лук порей, єгипетський, рокамболь – 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26;

томати – 8, 9, 21, 22, 26;

солодкий, гострий перець – 8, 9, 21, 22;

огірки – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;

броколі, цвітна капуста – 6, 7, 21, 22;

рання капуста – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;

стебловий селера – 21, 22;

кабачки, патисони, гарбуз – 21, 22, 26;

квасоля, горох, сочевиця, нут – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26.

Коли краще садити зелень та трави у липні 2022

листовий салат – 6-9, 17-22;

шпинат – 6-9, 21, 22;

руккола, крес, листова гірчиця – 8, 9, 21, 22;

мангольд та інші листові овочі – 6-9, 21, 22;

кріп та фенхель – 6-9, 21, 22;

петрушка, кінза та селера – 6-10, 12, 23-26;

базилік, розмарин – 8, 9, 21, 22, 26;

лікарські та чайні культури – 6-12;

мікрозелень – 3-9, 12, 19, 20, 26, 31.

Коли краще садити ягоди та фрукти у липні 2022

суниця та полуниця – 6-10, 12, 23-26;

груша, айва – 6, 7;

волоський горіх, фундук – 21, 22;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 8-12, 17, 18, 21, 22, 26;

глід – 1-3, 8, 9, 21, 22, 29, 30;

смородина – 1-3, 8, 9, 12, 17, 18, 26, 29, 30;

малина – 8-10, 23-26;

аґрус – 8-10, 12, 26;

виноград – 6-10, 17, 18, 23-26.

Коли краще поливати та збирати врожай у липні 2022 року