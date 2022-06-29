Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Посівний календар на липень 2022: коли садити та збирати врожай

29 Червня 2022, 16:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Посівний календар на липень 2022: коли садити та збирати врожай
Джерело: Pexels

У липні в городників роботи все ще не мало, оскільки в середині літа багато овочів та фруктів дозрівають, і радують нас своїми плодами.

Через спеку обов’язковий полив, захист урожаю від шкідників, збирання бур’янів, прорідження червневої посадки тощо. Засаджувати культури теж можна, наприклад, на місця невдалих сходів чи на ті, що порожні.

Щоб урожай вийшов плідним, необхідно знати – коли сприятливі та несприятливі дні для роботи на городі чи в саду, в цьому вам допоможе посівний календар на липень 2022.

Зараз дивляться

Коли можна і не можна працювати в саду та на городі у липні 2022

Сприятливі дні: 6, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26.

Несприятливі дні: 13, 14, 15, 16, 27, 28.

Коли краще садити овочі в липні 2022

  • картопля – 6-9, 21, 22;
  • редиска – 6, 7, 17, 18, 21, 22, 26, 27;
  • морква, буряк, пастернак – 6-9, 21, 22, 26;
  • редька, ріпа – 6-9, 21, 22;
  • цибуля, шнит – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
  • лук порей, єгипетський, рокамболь – 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26;
  • томати – 8, 9, 21, 22, 26;
  • солодкий, гострий перець – 8, 9, 21, 22;
  • огірки – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
  • броколі, цвітна капуста – 6, 7, 21, 22;
  • рання капуста – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26;
  • стебловий селера – 21, 22;
  • кабачки, патисони, гарбуз – 21, 22, 26;
  • квасоля, горох, сочевиця, нут – 6-9, 17, 18, 21, 22, 26.

Коли краще садити зелень та трави у липні 2022

  • листовий салат – 6-9, 17-22;
  • шпинат – 6-9, 21, 22;
  • руккола, крес, листова гірчиця – 8, 9, 21, 22;
  • мангольд та інші листові овочі – 6-9, 21, 22;
  • кріп та фенхель – 6-9, 21, 22;
  • петрушка, кінза та селера – 6-10, 12, 23-26;
  • базилік, розмарин – 8, 9, 21, 22, 26;
  • лікарські та чайні культури – 6-12;
  • мікрозелень – 3-9, 12, 19, 20, 26, 31.

Коли краще садити ягоди та фрукти у липні 2022

  • суниця та полуниця – 6-10, 12, 23-26;
  • груша, айва – 6, 7;
  • волоський горіх, фундук – 21, 22;
  • калина, шипшина, горобина, обліпиха – 8-12, 17, 18, 21, 22, 26;
  • глід – 1-3, 8, 9, 21, 22, 29, 30;
  • смородина – 1-3, 8, 9, 12, 17, 18, 26, 29, 30;
  • малина – 8-10, 23-26;
  • аґрус – 8-10, 12, 26;
  • виноград – 6-10, 17, 18, 23-26.

Коли краще поливати та збирати врожай у липні 2022 року

  • полив – 6-9, 13, 16-18, 24-28;
  • збір – 6, 7, 10-12, 15, 28-30.
Читайте також:
ЛунаЧас удачі та успіху: місячний календар на липень 2022

Теги
Календар
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь