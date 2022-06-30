Черешня – одна из самых популярных летних ягод. Черешня обычно довольно неприхотливое дерево, поэтому многие выбирают именно его для посадки дома. Однако не все знают, что вырастить черешню можно и из обыкновенной косточки! Поэтому в следующий раз при поедании черешен не стоит сразу выбрасывать косточки от них – попробуйте оставить их для дальнейшего использования.

Что нужно знать для посадки черешни из косточки

Лучше выбирать домашние черешни для посадки, поскольку купленные на рынке или в супермаркетах ягоды обычно собирают еще незрелыми для лучшей перевозки. А для посадки черешней подойдут даже те плоды, которые уже упали с дерева.

Однако учитывайте, что для получения урожая нужно использовать немало косточек, потому что черешня не самоопыляющееся дерево. Также помните, что новые посаженные деревья не всегда будут плодоносить или плоды могут быть кислыми. И все же дерево черешни станет прекрасным украшением вашего сада.

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Как вырастить черешню из косточки

Перед посадкой черешни важно сначала закалить семена, позволив им созреть. Для этого хорошо промойте косточки плодов, затем выложите их всех в емкость и заполните ее песком или торфом и немного увлажните. После этого поставьте емкость с косточками в холодильник. Держать семена в таких условиях нужно примерно 3-5 месяцев и в большинстве своем высаживать их можно уже осенью.

Высаживать черешню можно тогда, когда прорастает росток. Для выращивания черешни дома вам понадобится горшок (керамический или пластиковый) емкостью от 0,5 л и более. Также подготовьте дренаж, чтобы высыпать его на дно 4-5 см и легкую почву для плодовых культур. Семена погружаем во влажную почву на глубину 1 см, тогда присыпаем их еще землей и снова смачиваем. Если высаживаете косточки в один сосуд, то следует делать между ними промежуток 10-15 см. Когда плод вырастает и становится больше, его нужно переместить в больший горшок. Ухаживать за растущим деревом нужно в течение года, однако оно не требует какого-либо особого ухода — достаточно просто вовремя и регулярно увлажнять почву и разрыхлять ее.

Саженец прорастает в горшке примерно за 5 лет, и только после этого его можно пересаживать в открытый грунт. Важно, чтобы место, где в дальнейшем будет расти деревце, было солнечным. Землю, куда будут высаживать дерево, следует перекопать и удобрить, для этого подойдут калийные и фосфорные удобрения. Закапывать корни нужно на глубину 3-4 см. Как только вы погрузите дерево в грунт, засыпьте корни землей. После этого ухаживать за деревом черешни тоже несложно – нужно не забывать его поливать и вырывать сорняки вокруг него, а зимой следует надежно его укрыть, чтобы уберечь от чрезмерного холода.

Процедура посадки черешни из косточки достаточно трудна, однако не невыполнима. Она требует терпения и времени, но в результате доставляет немало удовольствия. Даже если у вас не прорастет дерево, которое будет хорошо плодоносить, оно все же станет хорошим дополнением вашего двора.