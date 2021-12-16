Сніжинки з паперу — чудовий та простий новорічний декор для дому та вікон. Таке заняття сподобається дітям, адже можна зробити сніжинки на свій смак та прикрасити ними свою кімнату або листівки, які вони подарують батькам. Такий декор можна робити як класичного білого кольору, так і різнокольоровим, а все, що вам знадобиться — папір, ножиці та клей.

Як вирізати сніжинку з паперу

Вирізаємо з листка формату А4 квадрат (правий верхній край паперу згинаємо наліво, зайвий папір внизу відрізаємо). Згинаємо квадрат навпіл один раз, отримуємо трикутник; потім, поклавши його великим кутом донизу, згинаємо навпіл, а потім ще один раз — вздовж. Зрізаємо зайвий папір згори, отримуємо прямокутний трикутник. На його гіпотенузі малюємо бажаний візерунок. Для цього можна використати спеціальний трафарет, або просто дати волю своїй фантазії. Вирізаємо візерунок.

Зверніть увагу! Обрізати сторону трикутника, яка лежить навпроти гіпотенузи, в жодному разі не можна — тоді сніжинка не вдасться й просто розсиплеться на багато шматочків.

Можна зробити незвичайну сніжинку із символом наступного року — Тигром:

Як зробити об’ємну сніжинку з паперу

Нам знадобиться 6 аркушів паперу формату А4.

Робимо з кожного аркуша квадрат (в зазначений у попередньому варіанті спосіб), згинаємо навпіл. Тримаючи трикутник лінією згину донизу, робимо діагональні надрізи з обох боків, не сягаючи до кінця паперу 10-15 мм. Бажану кількість надрізів (майбутніх “витків”) визначаємо самостійно. Обережно розкриваємо трикутник, отримуємо квадрат. Його потрібно покласти перед собою у вигляді ромба. Починаючи з середини, скріплюємо клеєм або степлером отримані після надрізів “смужки”, чергуючи: перший “ряд” скріплюємо на себе, інший — від себе. Робимо це з усіма шістьма квадратами. Скріплюємо докупи кінці отриманих фігурок. Їхні бічні “витки” в тому місці, де фігури стикаються одна з одною, також бажано скріпити, щоб сніжинка тримала форму.

Можна зробити об’ємні сніжинки інших видів, щоб вразити гостей:

Як зробити незвичайну сніжинку з паперу

Знадобиться 4 аркуші формату А4.

Кладемо папір горизонтально та згинаємо “гармошкою”. Складаємо її навпіл та розкриваємо аркуш. Складаємо аркуш вздовж і навпіл, а потім ще раз навпіл, щоб бічні частини стикнулися. Прикладаємо лінійку, з однієї сторони знизу справа робимо помітки на 3 та 8 см, з іншого боку згори відмічаємо 5 см. Ставимо лінійку діагонально, з’єднуючи нею лівий верхній куток аркуша та відмітку 8 см. Орієнтуючись на згини “гармошки”, ставимо точки біля лінійки: один згин пропустили, на наступному поставили точку. Прикладаючи лінійку до відміток 5 та 3 см, ставимо точки в шаховому порядку. За цими відмітками малюємо “пелюстки” із закругленими кінцями, з’єднуючи лініями точки. Лінію від останньої крапки ведемо вниз. Вирізаємо. Розкриваємо заготовку та збираємо “гармошкою”. Згинаючи навпіл, з’єднуємо клеєм обидві частини “гармошки” — має утворитися дві “пелюстки” сніжинки. Робимо з іншими аркушами те саме, з’єднуємо заготовки в одну сніжинку.

Ось які пухнасті сніжинки можна зробити з паперу: