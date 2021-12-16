Как вырезать красивую снежинку из бумаги

Снежинки из бумаги – прекрасный и простой новогодний декор для дома и окон. Такое занятие понравится детям, потому что можно сделать снежинки на свой вкус и украсить ими свою комнату или открытки, которые они подарят родителям. Такой декор можно делать как в классическом белом цвете, так и разноцветным, а все, что вам понадобится – бумага, ножницы и клей.
Как вырезать снежинку из бумаги
- Вырезаем из листа формата А4 квадрат (правый верхний край бумаги сгибаем налево, лишнюю бумагу внизу отрезаем).
- Сгибаем квадрат пополам один раз, получаем треугольник; затем, положив его большим углом книзу, сгибаем пополам, а затем еще один раз – вдоль.
- Срезаем лишнюю бумагу сверху, получаем прямоугольный треугольник.
- На его гипотенузе рисуем желаемый узор. Для этого можно использовать специальный трафарет или просто дать волю своей фантазии.
- Вырезаем узор.
Обратите внимание! Обрезать лежащую напротив гипотенузы сторону треугольника ни в коем случае нельзя — тогда снежинка не удастся и просто рассыпется на много кусочков.
Можно сделать необычную снежинку с символом следующего года — Тигром:
Как сделать объемную снежинку из бумаги
Нам понадобится 6 листов бумаги формата А4.
- Делаем из каждого листа квадрат (способом, указанным в предыдущем варианте), сгибаем пополам.
- Держа треугольник линией сгиба вниз, делаем диагональные надрезы с обеих сторон, не доходя до конца бумаги 10-15 мм. Желаемое количество надрезов (будущих “витков”) определяем самостоятельно.
- Осторожно раскрываем треугольник, получаем квадрат. Его нужно положить перед собой в виде ромба. Начиная с середины, скрепляем клеем или степлером полученные после надрезов “полоски”, чередуя: первый “ряд” скрепляем на себя, другой — от себя. Делаем это со всеми шестью квадратами.
- Скрепляем вместе за концы полученных фигурок. Их боковые “витки” в том месте, где фигуры соприкасаются друг с другом, также желательно скрепить, чтобы снежинка держала форму.
Можно сделать объемные снежинки других видов, чтобы поразить гостей:
Как сделать необычную снежинку из бумаги
Понадобится 4 листа формата А4.
- Кладем бумагу горизонтально и сгибаем “гармошкой”.
- Складываем ее пополам и раскрываем лист.
- Складываем лист вдоль и пополам, а затем еще раз пополам, чтобы боковые части соприкоснулись.
- Прикладываем линейку, с одной стороны снизу справа делаем пометки на 3 и 8 см, с другой стороны отмечаем 5 см.
- Ставим линейку диагонально, соединяя ею верхний левый угол листа и отметку 8 см.
- Ориентируясь на сгибы “гармошки”, ставим точки у линейки: один изгиб пропустили, на следующем поставили точку.
- Прикладывая линейку к отметкам 5 и 3 см, ставим точки в шахматном порядке.
- По этим отметкам рисуем “лепестки” с закругленными концами, соединяя линиями точки. Линию от последней точки ведем вниз. Вырезаем.
- Раскрываем заготовку и собираем “гармошкой”.
- Сгибая пополам, соединяем клеем обе части “гармошки” – должны образоваться два “лепестка” снежинки.
- Делаем с другими листами то же самое, соединяем заготовки в одну снежинку.
Вот какие пушистые снежинки можно сделать из бумаги: