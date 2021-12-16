Как вырезать красивую снежинку из бумаги

Снежинки из бумаги – прекрасный и простой новогодний декор для дома и окон. Такое занятие понравится детям, потому что можно сделать снежинки на свой вкус и украсить ими свою комнату или открытки, которые они подарят родителям. Такой декор можно делать как в классическом белом цвете, так и разноцветным, а все, что вам понадобится – бумага, ножницы и клей.

Как вырезать снежинку из бумаги

Вырезаем из листа формата А4 квадрат (правый верхний край бумаги сгибаем налево, лишнюю бумагу внизу отрезаем). Сгибаем квадрат пополам один раз, получаем треугольник; затем, положив его большим углом книзу, сгибаем пополам, а затем еще один раз – вдоль. Срезаем лишнюю бумагу сверху, получаем прямоугольный треугольник. На его гипотенузе рисуем желаемый узор. Для этого можно использовать специальный трафарет или просто дать волю своей фантазии. Вырезаем узор.

Обратите внимание! Обрезать лежащую напротив гипотенузы сторону треугольника ни в коем случае нельзя — тогда снежинка не удастся и просто рассыпется на много кусочков.

Можно сделать необычную снежинку с символом следующего года — Тигром:

Как сделать объемную снежинку из бумаги

Нам понадобится 6 листов бумаги формата А4.

Делаем из каждого листа квадрат (способом, указанным в предыдущем варианте), сгибаем пополам. Держа треугольник линией сгиба вниз, делаем диагональные надрезы с обеих сторон, не доходя до конца бумаги 10-15 мм. Желаемое количество надрезов (будущих “витков”) определяем самостоятельно. Осторожно раскрываем треугольник, получаем квадрат. Его нужно положить перед собой в виде ромба. Начиная с середины, скрепляем клеем или степлером полученные после надрезов “полоски”, чередуя: первый “ряд” скрепляем на себя, другой — от себя. Делаем это со всеми шестью квадратами. Скрепляем вместе за концы полученных фигурок. Их боковые “витки” в том месте, где фигуры соприкасаются друг с другом, также желательно скрепить, чтобы снежинка держала форму.

Можно сделать объемные снежинки других видов, чтобы поразить гостей:

Как сделать необычную снежинку из бумаги

Понадобится 4 листа формата А4.

Кладем бумагу горизонтально и сгибаем “гармошкой”. Складываем ее пополам и раскрываем лист. Складываем лист вдоль и пополам, а затем еще раз пополам, чтобы боковые части соприкоснулись. Прикладываем линейку, с одной стороны снизу справа делаем пометки на 3 и 8 см, с другой стороны отмечаем 5 см. Ставим линейку диагонально, соединяя ею верхний левый угол листа и отметку 8 см. Ориентируясь на сгибы “гармошки”, ставим точки у линейки: один изгиб пропустили, на следующем поставили точку. Прикладывая линейку к отметкам 5 и 3 см, ставим точки в шахматном порядке. По этим отметкам рисуем “лепестки” с закругленными концами, соединяя линиями точки. Линию от последней точки ведем вниз. Вырезаем. Раскрываем заготовку и собираем “гармошкой”. Сгибая пополам, соединяем клеем обе части “гармошки” – должны образоваться два “лепестка” снежинки. Делаем с другими листами то же самое, соединяем заготовки в одну снежинку.

Вот какие пушистые снежинки можно сделать из бумаги: