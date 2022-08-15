Ванна, как и любая другая комната в каждом доме, нуждается в особенном уходе. Особенно чистой должна быть купель, поскольку если не поддерживать ее чистоту, то она покроется не очень эстетическим налетом, пятнами и потеряет свою белоснежность.

Каждая хозяйка должна знать, как отмыть ванну в домашних условиях, а если нет, тогда мы вам подскажем, поскольку подготовили несколько действенных способов.

Чтобы отмыть ванную от ржавчины, возьмите нашатырный спирт, нанесите его на поверхность губкой и оставьте на 30 минут. После обработайте содой, чистящим средством или порошком. Все смыть и вытереть на сухо.

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Еще один способ, как отмыть ванную от рыжего налета — с помощью порошкообразного отбеливателя. Разведите вещество в пропорции 1:1 с водой и обработайте покрытие.

Также можно обработать стенки ванной уксусом, оставив на 15 минут и смыть.

Если в ванну въелся мыльный налет, обработайте ее уксусом, перед этим растворив в нем соль. Пропорции 1:1.

Очистить купель от налета можно с помощью стирального порошка и воды. Нужно сделать густую кашицу и натереть ею ванну. После необходимо дать высохнуть и смыть.

Не стоит забывать и о специальной химии. Сейчас средств для очищения ванны — предостаточно. Однако стоит придерживаться рекомендаций по пользованию, чтобы правильно подобрать состав под конкретный вид покрытия.