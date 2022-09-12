Вапняний наліт – головний ворог будь-якого господаря будинку. Його багато хто мріє позбутися раз і назавжди, але універсального способу не існує – у всьому винна занадто жорстка вода. Звичайно, її можна зробити м’якшою завдяки фільтрам, але це лише зменшить швидкість появи нальоту.

Чим відмити вапняний наліт – далі у матеріалі.

Один із найпопулярніших способів – це лимон. Точніше, його кислота. Щоб відмити вапняний наліт, достатньо натерти соком місця з водяним каменем, залишити на 30 хв і витерти сухою серветкою. Але цей метод працює тільки зі свіжим нальотом – краще не відкладати прибирання на потім, інакше доведеться витрачати більше часу.

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Для тих, хто ставить запитання, чим відмити стійкий вапняний наліт, на допомогу приходить оцет. Він чудово підійде для збирання керамічних та скляних виробів – найкраще використовувати столовий 9%. Достатньо нанести на поверхню і почекати 15-30 хв, але якщо застарілий наліт – не менше ніж годину. Після цього добре обробити щіткою, а потім — вологою серветкою або губкою.

Побутова техніка також страждає від нальоту – це стосується чайників та пральних машинок. Для них можна використати лимонну кислоту. Вона також підходить для чищення нальоту на сантехніці та стінках ванної.

Щоб помити пральну машинку, необхідно 100-150 г лимонної кислоти засипати у відсік для мийних засобів. Після цього запустіть стандартний режим. У чайник потрібно засипати 100 г і налити максимальний об’єм води, потім накип’ятити воду.

Відмити вапняний наліт із делікатних поверхонь допоможе нашатир. Він не залишає розводів на поверхні, а також не завдає шкоди сантехніці. Можна розбавити водою, або використовувати в чистому вигляді.

Ще один народний метод – суміш соди та перекису. Чудово роз’їдає накип на нагрівальних елементах, але не підходить для засобів, які бояться подряпин.

Сантехніка має блищати, а вікна в будинку мають бути без розводів. Про те, як помити вікна без розводів – читайте на Фактах ICTV.