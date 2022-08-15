Ванна, як і будь-яка інша кімната в кожному будинку, потребує особливого догляду. Особливо чистою має бути купіль, оскільки якщо не підтримувати її чистоту, то вона покриється не дуже естетичним нальотом, плямами і втратить свою білосніжність.

Кожна господиня має знати, як відмити ванну в домашніх умовах, а якщо ні, тоді ми вам підкажемо, оскільки підготували кілька дієвих способів.

Щоб відмити ванну від іржі, візьміть нашатирний спирт, нанесіть на поверхню губкою і залиште на 30 хвилин. Після цього обробіть содою, засобом для чищення чи порошком. Все змити та витерти на сухо.

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Ще один спосіб, як відмити ванну від рудого нальоту – за допомогою порошкоподібного відбілювача. Розведіть речовину в пропорції 1:1 з водою та обробіть покриття.

Також можна обробити стінки ванни оцтом, залишивши на 15 хвилин і змити.

Якщо у ванну в’ївся мильний наліт, обробіть її оцтом, перед цим розчинивши сіль. Пропорції 1:1.

Очистити купіль від нальоту можна за допомогою прального порошку та води. Потрібно зробити густу кашу та натерти нею ванну. Після цього необхідно дати висохнути і змити.

Не варто забувати і про спеціальну хімію. Зараз засобів для очищення ванни – достатньо. Однак варто дотримуватись рекомендацій щодо користування, щоб правильно підібрати склад під конкретний вид покриття.