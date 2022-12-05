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Як виготовити ґніт для свічки в домашніх умовах: покрокова інструкція

5 Грудня 2022, 15:40 Владислава Ткаченко

Ґніт – це основний елемент для будь-якої свічки. Саме завдяки йому відбувається процес горіння. Якщо ви вирішили самостійно виготовити свічку вдома, ґніт можна купити у спеціалізованих магазинах або ж зробити власноруч.

У другому випадку важливо обрати правильний матеріал для ґнота, щоби вогник горів довго.

Як самостійно зробити ґніт для свічки в домашніх умовах – дізнавалися Факти ICTV.

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Що знадобиться?

Зазвичай ґніт виготовляють з ниток, тоненьких мотузок чи джгутів з натуральних волокон. Якщо за основу ґнота брати синтетичні матеріали, свічка згорить швидко та виділятиме неприємний запах.

Отож, для виготовлення ґнота знадобиться мотузка чи нитка з натуральних волокон, а для розчину:

  • кухонна сіль - 2 ст. л;
  • борна кислота - 4 ст. л;
  • вода - 400 мл.

Крок 1

Спочатку потрібно скрутити основу для ґнота:

  • візьміть нитку та складіть її в кілька разів (залежить від розміру майбутньої свічки);
  • пальчиками обережно закрутіть нитки - у вас має вийти тоненький джгутик.

При виготовленні ґноту потрібно врахувати діаметр майбутньої свічки. Тонким свічкам (до 3 см) потрібні тоненькі ґнотики, свічці діаметром 3-7 см — середній ґніт, а широким (від 7 см) — товстий.

Якщо за основу ґнота ви взяли звичайну нитку, то для тонкої свічки потрібно 15 разів її скласти, для середньої — 24, а для великої — понад 30.

Крок 2

Тепер приготуйте розчин:

  1. Налийте у тарілку 400 мл води.
  2. Додайте 2 ст. ложки кухонної солі та 4 ст. ложки борної кислоти.
  3. Усе ретельно перемішайте до утворення однорідної маси.

Крок 3

Щоб ваша свічка горіла довго, ґніт обов'язково потрібно просочити у нашому розчині:

  • перелийте готовий розчин у скляну банку;
  • занурте туди скручені нитки;
  • замочуйте нитки близько 12 год.

Крок 4

Через 12 год витягніть нитки з розчину та добре просушіть їх. Процес сушіння може зайняти кілька днів.

Крок 5

Коли нитки повністю висохнуть, скрутіть їх в один джгут або сплетіть косу.

Це все, ґніт готовий! Після його виготовлення ви можете починати вироблення домашніх свічок.

Інші варіанти виготовлення ґнота

У сучасних свічках можна побачити деревʼяний ґніт. Такий теж можна виготовити вдома! Вам знадобляться тонкі пластини з натурального дерева, які потрібно (протягом 30 хв) просочувати оливковою олією, а потім прибрати залишки звичайною паперовою серветкою.

Також альтернативною звичайного ґноту може стати тонкий шнурок. Його просочують у невеликій кількості розплавленого воску та залишають до застигання.

Ще ґніт виготовляють з медичного бинта. Його довжина має відповідати висоті свічки. Нижній кінець бинта зав’язують вузликом, а іншу частину скручують в джгут. Потім бинт замочують у розчині та просушують.

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