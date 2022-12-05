Ґніт – це основний елемент для будь-якої свічки. Саме завдяки йому відбувається процес горіння. Якщо ви вирішили самостійно виготовити свічку вдома, ґніт можна купити у спеціалізованих магазинах або ж зробити власноруч.

У другому випадку важливо обрати правильний матеріал для ґнота, щоби вогник горів довго.

Як самостійно зробити ґніт для свічки в домашніх умовах – дізнавалися Факти ICTV.

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Що знадобиться? Зазвичай ґніт виготовляють з ниток, тоненьких мотузок чи джгутів з натуральних волокон. Якщо за основу ґнота брати синтетичні матеріали, свічка згорить швидко та виділятиме неприємний запах. Отож, для виготовлення ґнота знадобиться мотузка чи нитка з натуральних волокон, а для розчину: кухонна сіль - 2 ст. л;

борна кислота - 4 ст. л;

вода - 400 мл.

Крок 1 Спочатку потрібно скрутити основу для ґнота: візьміть нитку та складіть її в кілька разів (залежить від розміру майбутньої свічки);

пальчиками обережно закрутіть нитки - у вас має вийти тоненький джгутик. При виготовленні ґноту потрібно врахувати діаметр майбутньої свічки. Тонким свічкам (до 3 см) потрібні тоненькі ґнотики, свічці діаметром 3-7 см — середній ґніт, а широким (від 7 см) — товстий. Якщо за основу ґнота ви взяли звичайну нитку, то для тонкої свічки потрібно 15 разів її скласти, для середньої — 24, а для великої — понад 30.

Крок 2 Тепер приготуйте розчин: Налийте у тарілку 400 мл води. Додайте 2 ст. ложки кухонної солі та 4 ст. ложки борної кислоти. Усе ретельно перемішайте до утворення однорідної маси.

Крок 3 Щоб ваша свічка горіла довго, ґніт обов'язково потрібно просочити у нашому розчині: перелийте готовий розчин у скляну банку;

занурте туди скручені нитки;

замочуйте нитки близько 12 год.

Крок 4 Через 12 год витягніть нитки з розчину та добре просушіть їх. Процес сушіння може зайняти кілька днів.

Крок 5 Коли нитки повністю висохнуть, скрутіть їх в один джгут або сплетіть косу. Це все, ґніт готовий! Після його виготовлення ви можете починати вироблення домашніх свічок.