Ґніт – це основний елемент для будь-якої свічки. Саме завдяки йому відбувається процес горіння. Якщо ви вирішили самостійно виготовити свічку вдома, ґніт можна купити у спеціалізованих магазинах або ж зробити власноруч.
У другому випадку важливо обрати правильний матеріал для ґнота, щоби вогник горів довго.
Як самостійно зробити ґніт для свічки в домашніх умовах – дізнавалися Факти ICTV.
Що знадобиться?
Зазвичай ґніт виготовляють з ниток, тоненьких мотузок чи джгутів з натуральних волокон. Якщо за основу ґнота брати синтетичні матеріали, свічка згорить швидко та виділятиме неприємний запах.
Отож, для виготовлення ґнота знадобиться мотузка чи нитка з натуральних волокон, а для розчину:
- кухонна сіль - 2 ст. л;
- борна кислота - 4 ст. л;
- вода - 400 мл.
Крок 1
Спочатку потрібно скрутити основу для ґнота:
- візьміть нитку та складіть її в кілька разів (залежить від розміру майбутньої свічки);
- пальчиками обережно закрутіть нитки - у вас має вийти тоненький джгутик.
При виготовленні ґноту потрібно врахувати діаметр майбутньої свічки. Тонким свічкам (до 3 см) потрібні тоненькі ґнотики, свічці діаметром 3-7 см — середній ґніт, а широким (від 7 см) — товстий.
Якщо за основу ґнота ви взяли звичайну нитку, то для тонкої свічки потрібно 15 разів її скласти, для середньої — 24, а для великої — понад 30.
Крок 2
Тепер приготуйте розчин:
- Налийте у тарілку 400 мл води.
- Додайте 2 ст. ложки кухонної солі та 4 ст. ложки борної кислоти.
- Усе ретельно перемішайте до утворення однорідної маси.
Крок 3
Щоб ваша свічка горіла довго, ґніт обов'язково потрібно просочити у нашому розчині:
- перелийте готовий розчин у скляну банку;
- занурте туди скручені нитки;
- замочуйте нитки близько 12 год.
Крок 4
Через 12 год витягніть нитки з розчину та добре просушіть їх. Процес сушіння може зайняти кілька днів.
Крок 5
Коли нитки повністю висохнуть, скрутіть їх в один джгут або сплетіть косу.
Це все, ґніт готовий! Після його виготовлення ви можете починати вироблення домашніх свічок.
Інші варіанти виготовлення ґнота
У сучасних свічках можна побачити деревʼяний ґніт. Такий теж можна виготовити вдома! Вам знадобляться тонкі пластини з натурального дерева, які потрібно (протягом 30 хв) просочувати оливковою олією, а потім прибрати залишки звичайною паперовою серветкою.
Також альтернативною звичайного ґноту може стати тонкий шнурок. Його просочують у невеликій кількості розплавленого воску та залишають до застигання.
Ще ґніт виготовляють з медичного бинта. Його довжина має відповідати висоті свічки. Нижній кінець бинта зав’язують вузликом, а іншу частину скручують в джгут. Потім бинт замочують у розчині та просушують.