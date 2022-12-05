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Как изготовить фитиль для свечи в домашних условиях: пошаговая инструкция

5 декабря 2022, 15:40 Владислава Ткаченко

Фитиль — это главный элемент для любой свечи. Именно благодаря ему происходит процесс горения. Если вы решили самостоятельно изготовить свечу дома, фитиль можно купить в специализированных магазинах или же сделать собственноручно.

Во втором случае важно выбрать правильный материал для фитиля, чтобы огонек горел долго.

Как самостоятельно сделать фитиль для свечи в домашних условиях — узнавали Факты ICTV.

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Что понадобится?

Обычно фитиль изготавливают из нитей, тоненьких веревок или жгутов из натуральных волокон. Если за основу фитиля брать синтетические материалы, свеча сгорит быстро и будет источать неприятный запах.

Итак, для изготовления фитиля понадобится веревка или нить из натуральных волокон, а для раствора:

  • поваренная соль - 2 ст. л;
  • борная кислота - 4 ст. л;
  • вода - 400 мл.

Шаг 1

Сначала нужно скрутить основу для фитиля:

  • возьмите нитку и сложите ее в несколько раз (зависит от размера будущей свечи);
  • пальчиками осторожно закрутите нитки - у вас должен получиться тоненький жгутик.

При изготовлении фитиля нужно учесть диаметр будущей свечи. Тонким свечам (до 3 см) нужны тоненькие фитили, свече диаметром 3-7 см — средний фитиль, а широким (от 7 см) — толстый.

Если за основу фитиля вы взяли обычную нить, то для тонкой свечи нужно 15 раз ее сложить, для средней — 24, а для крупной — более 30.

Шаг 2

Теперь приготовьте раствор:

  1. Налейте в тарелку 400 мл воды.
  2. Добавьте 2 ст. ложки поваренной соли и 4 ст. ложки борной кислоты.
  3. Все тщательно перемешайте до образования однородной массы.

Шаг 3

Чтобы ваша свеча горела долго, фитиль обязательно нужно пропитать в нашем растворе:

  • перелейте готовый раствор в стеклянную банку;
  • окуните туда скрученные нити;
  • замачивайте нити около 12 часов.

Шаг 4

Через 12 часов извлеките нити из раствора и хорошо просушите их. Процесс сушки может занять несколько дней.

Шаг 5

Когда нити полностью высохнут, скрутите их в один жгут или сплетите косу.

Это все, фитиль готов! После его изготовления вы можете начинать делать домашние свечи.

Другие варианты изготовления фитиля

В современных свечах можно увидеть деревянный фитиль. Такой тоже можно изготовить дома! Вам понадобятся тонкие пластины из натурального дерева, которые нужно (в течение 30 мин) пропитывать оливковым маслом, а затем убрать остатки обычной бумажной салфеткой.

Также альтернативной обычному фитилю может стать тонкий шнурок. Его пропитывают в небольшом количестве расплавленного воска и оставляют до застывания.

Еще фитиль изготавливают из медицинского бинта. Его длина должна соответствовать высоте свечи. Нижний конец бинта завязывают узелком, а остальную часть скручивают в жгут. Затем бинт замачивают в растворе и просушивают.

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