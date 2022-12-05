Фитиль — это главный элемент для любой свечи. Именно благодаря ему происходит процесс горения. Если вы решили самостоятельно изготовить свечу дома, фитиль можно купить в специализированных магазинах или же сделать собственноручно.

Во втором случае важно выбрать правильный материал для фитиля, чтобы огонек горел долго.

Как самостоятельно сделать фитиль для свечи в домашних условиях — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Что понадобится? Обычно фитиль изготавливают из нитей, тоненьких веревок или жгутов из натуральных волокон. Если за основу фитиля брать синтетические материалы, свеча сгорит быстро и будет источать неприятный запах. Итак, для изготовления фитиля понадобится веревка или нить из натуральных волокон, а для раствора: поваренная соль - 2 ст. л;

борная кислота - 4 ст. л;

вода - 400 мл.

Шаг 1 Сначала нужно скрутить основу для фитиля: возьмите нитку и сложите ее в несколько раз (зависит от размера будущей свечи);

пальчиками осторожно закрутите нитки - у вас должен получиться тоненький жгутик. При изготовлении фитиля нужно учесть диаметр будущей свечи. Тонким свечам (до 3 см) нужны тоненькие фитили, свече диаметром 3-7 см — средний фитиль, а широким (от 7 см) — толстый. Если за основу фитиля вы взяли обычную нить, то для тонкой свечи нужно 15 раз ее сложить, для средней — 24, а для крупной — более 30.

Шаг 2 Теперь приготовьте раствор: Налейте в тарелку 400 мл воды. Добавьте 2 ст. ложки поваренной соли и 4 ст. ложки борной кислоты. Все тщательно перемешайте до образования однородной массы.

Шаг 3 Чтобы ваша свеча горела долго, фитиль обязательно нужно пропитать в нашем растворе: перелейте готовый раствор в стеклянную банку;

окуните туда скрученные нити;

замачивайте нити около 12 часов.

Шаг 4 Через 12 часов извлеките нити из раствора и хорошо просушите их. Процесс сушки может занять несколько дней.

Шаг 5 Когда нити полностью высохнут, скрутите их в один жгут или сплетите косу. Это все, фитиль готов! После его изготовления вы можете начинать делать домашние свечи.