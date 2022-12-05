Фитиль — это главный элемент для любой свечи. Именно благодаря ему происходит процесс горения. Если вы решили самостоятельно изготовить свечу дома, фитиль можно купить в специализированных магазинах или же сделать собственноручно.
Во втором случае важно выбрать правильный материал для фитиля, чтобы огонек горел долго.
Как самостоятельно сделать фитиль для свечи в домашних условиях — узнавали Факты ICTV.
Что понадобится?
Обычно фитиль изготавливают из нитей, тоненьких веревок или жгутов из натуральных волокон. Если за основу фитиля брать синтетические материалы, свеча сгорит быстро и будет источать неприятный запах.
Итак, для изготовления фитиля понадобится веревка или нить из натуральных волокон, а для раствора:
- поваренная соль - 2 ст. л;
- борная кислота - 4 ст. л;
- вода - 400 мл.
Шаг 1
Сначала нужно скрутить основу для фитиля:
- возьмите нитку и сложите ее в несколько раз (зависит от размера будущей свечи);
- пальчиками осторожно закрутите нитки - у вас должен получиться тоненький жгутик.
При изготовлении фитиля нужно учесть диаметр будущей свечи. Тонким свечам (до 3 см) нужны тоненькие фитили, свече диаметром 3-7 см — средний фитиль, а широким (от 7 см) — толстый.
Если за основу фитиля вы взяли обычную нить, то для тонкой свечи нужно 15 раз ее сложить, для средней — 24, а для крупной — более 30.
Шаг 2
Теперь приготовьте раствор:
- Налейте в тарелку 400 мл воды.
- Добавьте 2 ст. ложки поваренной соли и 4 ст. ложки борной кислоты.
- Все тщательно перемешайте до образования однородной массы.
Шаг 3
Чтобы ваша свеча горела долго, фитиль обязательно нужно пропитать в нашем растворе:
- перелейте готовый раствор в стеклянную банку;
- окуните туда скрученные нити;
- замачивайте нити около 12 часов.
Шаг 4
Через 12 часов извлеките нити из раствора и хорошо просушите их. Процесс сушки может занять несколько дней.
Шаг 5
Когда нити полностью высохнут, скрутите их в один жгут или сплетите косу.
Это все, фитиль готов! После его изготовления вы можете начинать делать домашние свечи.
Другие варианты изготовления фитиля
В современных свечах можно увидеть деревянный фитиль. Такой тоже можно изготовить дома! Вам понадобятся тонкие пластины из натурального дерева, которые нужно (в течение 30 мин) пропитывать оливковым маслом, а затем убрать остатки обычной бумажной салфеткой.
Также альтернативной обычному фитилю может стать тонкий шнурок. Его пропитывают в небольшом количестве расплавленного воска и оставляют до застывания.
Еще фитиль изготавливают из медицинского бинта. Его длина должна соответствовать высоте свечи. Нижний конец бинта завязывают узелком, а остальную часть скручивают в жгут. Затем бинт замачивают в растворе и просушивают.