Як вибрати гітару для початківця – поради новачку

В умовах приголомшливого розмаїття, характерного для сучасного ринку музичних інструментів, купити гітару для гітариста-початківця не проблема. Проблемою став вибір – він справді надмірно широкий, а якість моделей схожого сегмента ціни буває надто контрастною, що як мінімум дивує непідготовленого покупця.

Без допомоги фахівців, які добре орієнтуються в реаліях ринку, знайти оптимальне рішення вкрай складно, затратно та довго. Стаття з порадами від експертів інтернет-магазину Музлайн допоможе заощадити час та ресурси та купити найкращу гітару, яку пропонує асортимент.

Порада 1. Визначте свій напрямок

Видів гітар сьогодні багато:

акустика – класичний та естрадний;

напівакустика та електроакустика;

електро;

укулеле, гітарлеле.

Вони хоч і мають спільні риси, але все ж таки істотно відрізняються в плані постановки рук і оволодіння основними прийомами гри. До того ж, на тих, хто обрав електро гітару чекають додаткові витрати – купівля комбіка, педалей ефектів і таке інше.

Порада 2. Розраховуйте бюджет

За останні роки середня ціна на непогані гітари для початківців помітно зросла. Якщо відносно нещодавно вона становила близько $200, іноді й нижче, то сьогодні ця сума перевалила за некомфортні для більшості п’ять сотень.

Якість гітар при цьому не те щоб зросла, що теж варто враховувати.

Розуміння свого бюджету, а точніше його найвижчої планки, допоможе вам звузити коло пошуків і витратити значно менше часу і зусиль на розгляд очевидно нерелевантних варіантів.

Маленька хитрість від спеціалістів. На ринку музичних інструментів розпродаж товарів з великими знижками нерегулярне явище, але все ж таки кілька разів на рік великі торгові мережі та бренди влаштовують сейли – кращого моменту для того, щоб недорого придбати інструмент більш високого класу, аніж ви розраховували, не знайти.

Порада 3. Визначтеся з брендом

Відомих гітарних компаній, що випускають топові моделі, є кілька. Їхні імена добре відомі – це Gibson, Fender, Ibanez, Yamaha, Music Man та багато інших.

Звичайно, у них є пропозиції і для початківців – музикант може знайти хороший інструмент у каталозі бюджетних серійних моделей, це мексиканські Squier від Fender, RG від Ibanez, Epiphone від Gibson, та ін.

Вони мають фірмовий дизайн, але їхнє звучання це справжня лотерея. Воно може бути як досить непоганим, так і абсолютно неприйнятним. Щоб знайти перший варіант, доведеться переслухати та порівняти з десяток гітар.

Однак одночасно з топами на ринку є і бренди, що спеціалізуються на гітарах учнівського рівня. Найвідоміший серед них – південнокорейський Cort, який свого часу наповнив світовий ринок дешевими гітарами, задизайненими під бестселери американських та японських компаній.

Проте, ця вельми сумнівна стратегія дозволила бренду знайти своє місце на ринку і завоювати непогану аудиторію. Сьогодні Cort випускають вже і власні моделі, які поки відстають у плані якості, але все ж таки привертають увагу публіки.

Питання вартості цієї продукції викликає дискусії – за призначений прайс вже можна вибрати щось серйозніше, але експерти інтернет-магазину Muzline стверджують, що й південнокорейські гітари вже мають власний належний попит.

Порада 4. Калібруйте очікування

Перший інструмент багато в чому визначає траєкторію розвитку новачка. Тому якісна, зручна та універсальна гітара – це необхідний мінімум, якщо ви розраховуєте досягти успіху та прогресу у ваших заняттях.

Власне, перераховані критерії – це головне, з чим варто підходити до вибору, а крутість і зовнішні атрибути, на які часто клюють недосвідчені покупці, варто залишити на потім.

Більш того, доступна гітара, що виглядає на 10 з 10 може круто підвести в плані звуку, а грати на ній може бути ще проблематичніше.

Ваша перша гітара – ваш друг та супутник на довгі роки навчання, тому варто пам’ятати, що вибираючи гітару, ви обираєте друга та союзника, а не навпаки.