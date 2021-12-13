Как выбрать гитару для начинающих – советы новичку

В условиях потрясающего разнообразия, характерного для современного рынка музыкальных инструментов, купить гитару для начинающего гитариста не проблема.

Проблемой стал выбор — он действительно избыточно широк, а качество моделей похожего сегмента цены бывает слишком контрастным, чем приводит неподготовленного покупателя в недоумение.

Без помощи специалистов, хорошо ориентирующихся в реалиях рынка, найти оптимальное решение крайне сложно — затратно и долго.

Статья с советами от экспертов интернет-магазина Музлайн поможет сэкономить время и ресурсы, и купить лучшую гитару, которую предлагает ассортимент.

Совет 1. Определитесь с направлением

Видов гитар сегодня много:

акустика — классический и эстрадный;

полуакустика и электроакустика;

электро;

укулеле, гитарлеле.

Они хоть и имеют общие черты, все же существенно отличаются в плане постановки рук и освоения основных приемов игры. К тому же, тем, кто выбрал электро гитару предстоят дополнительные расходы — покупка комбика, педалей эффектов и так далее.

Совет 2. Рассчитывайте бюджет

За последние годы средняя цена на неплохие гитары для начинающих заметно подросла. Если еще относительно недавно она составляла порядка $200, а иногда и ниже, то на сегодняшний день эта сумма далеко перевалила за некомфортные для многих пять сотен.

Качество гитар при этом не то чтобы вырасло, что тоже стоит учитывать.

Понимание своего бюджета, а точнее его верхней планки, поможет вам сузить круг поисков и затратить существенно меньше времени и сил на рассмотрение изначально нерелевантных вариантов.

Маленькая хитрость от специалистов. На рынке музыкальных инструментов распродажа товаров с большими скидками нечастое явление, но все же несколько раз в год большие торговые сети и бренды устраивают сейлы — лучше момента для того, чтобы недорого приобрести инструмент классом повыше не найти.

Совет 3. Определитесь с брендом

Известных гитарных компаний, выпускающих топовые модели, несколько. Их имена хорошо известны — это Gibson, Fender, Ibanez, Yamaha, Music Man и многие другие.

Конечно, у них есть предложения и для начинающих — музыкант может найти хороший инструмент в каталоге бюджетных серийных моделей это мексиканские Squier от Fender, RG от Ibanez, Epiphone от Gibson, и пр.

Они обладают фирменным дизайном, но их звучание это полноценная лотерея. Оно может быть как весьма неплохим, или абсолютно неприемлемым. Чтобы найти первый вариант, придется переслушать и сравнить десяток гитар.

Однако наравне с топами, на рынке присутствуют и бренды, специализирующиеся на гитарах ученического уровня. Самый известный среди них — южнокорейский Cort, в свое время наполнивший мировой рынок дешевыми гитарами, задизайненными под бестселлеры американских и японских компаний.

Эта сомнительная во всех отношениях стратегия позволила бренду, тем не менее, найти свое место на рынке и завоевать неплохую аудиторию.

Сегодня Cort выпускают уже и собственные модели, которые пока еще отстают в плане качества, но все же привлекают внимание играющей публики.

Вопрос стоимости этой продукции вызывает дискуссии — за назначенный прайс уже можно выбрать что-то посерьезнее, но эксперты интернет-магазина Muzline утверждают, что и южнокорейские гитары уже имеют свой собственный должный спрос.

Совет 4. Калибруйте ожидания

Первый инструмент во многом определяет траекторию развития новичка. Поэтому качественная, удобная и универсальная гитара — это необходимый минимум, если вы рассчитываете добиться успеха и прогресса в ваших занятиях.

Собственно, перечисленные критерии — это главное, с чем стоит подходить к выбору, а крутость и внешние атрибуты на которые часто ведутся неопытные покупатели, стоит оставить на потом.

Более того, доступная гитара, выглядящая на 10 из 10 может круто подвести в плане звука, а играть на ней может быть и того проблематичнее.

Ваша первая гитара — ваш друг и спутник на долгие годы обучения, поэтому стоит помнить, что выбирая гитару, вы выбираете друга и союзника, а не наоборот.